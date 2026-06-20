Inglaterra arrancó su participación en el Mundial 2026 a puro gol: le ganó 4-2 a Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, para posicionarse de buena forma en el grupo L, venciendo ni más ni menos que al rival más complejo de la zona.

En dicho encuentro, Anthony Gordon, flamante refuerzo del FC Barcelona, estableció una marca top: fue el futbolista con el pico de velocidad más alto en lo que va de la Copa del Mundo con 37.92 kilómetros por hora, apenas un poco más que Micky Van de Ven, de los Países Bajos, que marcó 37.38 en en partido ante Japón. El podio lo completa Gabriel Martinelli con un sprint de 36.78 en el encuentro contra Marruecos.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Con goles de Harry Kane por duplicado, Marcus Rashford y Jude Bellingham, los dirigidos por Thomas Tuchel arrancaron con el pie derecho la Copa del Mundo. Ahora, en la segunda jornada de la fase de grupos, se enfrentarán a Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough para asegurar el pasaje a los 16avos de final.

Luego, cerrarán su participación en la fase de grupos frente a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, para ya quedar concentrados de cara a lo que viene: la instancia de mata-mata. A esta hora, el rival inglés en 16avos sería la Portugal de Cristiano Ronaldo, con la posibilidad concreta de enfrentarse con España en octavos de final y con Argentina en una eventual semifinal.

En una operación relámpago, el FC Barcelona se hizo de su primer fichaje de verano con Anthony Gordon, proveniente del Newcastle, que firmó su contrato hasta 2031 en una operación de 70 millones de euros. “Cuando supe que era una opción seria no dudé. Es el mejor club del mundo y un sueño que tengo desde pequeño. No se ficha por un club así todos los días. Estoy muy emocionado. Es el club más grande del planeta. Es una gran responsabilidad”, dijo el ex futbolista de las Urracas en su presentación oficial.