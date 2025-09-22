El Barcelona pierde dos piezas claves: Gavi al quirófano y Fermín López de baja

El FC Barcelona recibió este martes un duro golpe en lo deportivo con la confirmación de dos bajas sensibles en su mediocampo: Gavi deberá someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, mientras que Fermín López estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas por una lesión muscular. Dos noticias que complican los planes de Hansi Flick en la antesala de un calendario cargado de compromisos decisivos en LaLiga y la Champions League.

En el caso de Gavi, los servicios médicos blaugranas determinaron que el tratamiento conservador aplicado en las últimas semanas no ofreció los resultados esperados. Tras someterse a pruebas de esfuerzo, se resolvió que el futbolista será intervenido con una revisión artroscópica a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo supervisión del club. El tiempo de baja estimado se ubica entre cuatro y seis semanas, por lo que el andaluz se perderá partidos de liga y, salvo sorpresa, el choque contra el Paris Saint-Germain del 1 de octubre.

🚨𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (𝐆𝐚𝐯𝐢) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.



Las conclusiones… pic.twitter.com/oKLyeLwCee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

Por su parte, Fermín López encendió las alarmas el domingo frente al Getafe, cuando cayó al césped con fuertes molestias en la ingle. Los estudios realizados este lunes confirmaron una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo, que lo marginará durante unas tres semanas. Una noticia que fue recibida con alivio en la institución, ya que inicialmente se temía una dolencia mayor.

En ese período, el centrocampista formado en La Masia se perderá cuatro encuentros: contra Oviedo y Real Sociedad en liga, la visita al Sevilla y el duelo de Champions frente al PSG. Si la recuperación marcha según lo previsto, podría reaparecer tras el parón de selecciones de octubre, en el choque ante el Girona.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas. pic.twitter.com/wXluXXRlHJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

Con estas dos ausencias, el Barça se queda sin dos piezas importantes para la rotación en la medular. Hansi Flick deberá ajustar su esquema y apoyarse en Pedri, De Jong y otros jóvenes para sostener el equilibrio en una fase del curso en la que cada punto será clave.

