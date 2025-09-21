Este domingo 21 de septiembre, el FC Barcelona recibió la visita del Getafe en la jornada 5 de LaLiga. El cuadro dirigido por Hansi Flick consiguió la victoria por marcador de 3-0 con doblete de Ferran Torres y gol de Dani Olmo.

A continuación les dejamos con el calendario con los próximos partidos del FC Barcelona.

Real Oviedo vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 6

Luego del choque con el Getafe, el Barca viajará a Oviedo para visitar al equipo de esa ciudad en el Carlos Tartiere, en lo que es el primer choque entre ambos desde la vuelta de estos a la Primera División en esta temporada.

FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga, jornada 7

Ya de regreso en casa, el equipo de Hansi Flick recibirá la visita de los vascos, que se la pusieron difícil al Real Madrid hace algunas jornadas y buscarán dar batalla en la temporada del fútbol español.

FC Barcelona vs París Saint-Germain - UEFA Champions League, jornada 2

Los catalanes y los vigentes campeones de Europa protagonizarán uno de los grandes choques de la segunda jornada, aunque este todavía tiene sede confirmada: ¿Ante 6000 personas en el Johan Cruyff o vuelven a Montjuic?

Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 8

Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán.

FC Barcelona vs Girona - LaLiga, jornada 9

Cuando Barça y Girona se encuentren, será un derbi cargado de tensión catalana, donde el Barcelona intentará imponer su estilo ofensivo y dominio del balón, mientras Girona buscará sorprender con contras rápidas y mucha disciplina defensiva. La profundidad del banquillo azulgrana puede marcar la diferencia, especialmente si el partido entra a fases de desgaste. La presión del estadio y los momentos decisivos (balones parados, transición) serán claves para inclinar el resultado.

