Aunque sigue cerca del Real Madrid en la carrera por la cima en LaLiga, el FC Barcelona continúa planificando la próxima temporada con un objetivo prioritario: encontrar al sustituto ideal de Robert Lewandowski, cuyo ciclo vestido de azulgrana parece acercarse al final.

Es cierto que la entidad culé sigue condicionada por sus limitaciones económicas; no obstante, en los despachos que preside Joan Laporta mantienen la convicción de que podrán afrontar la llegada de un delantero de máximo nivel, en vías de encontrar sustituto al polaco, de 37 años, y cuyo contrato debería concluir en verano.

De ese modo Harry Kane, actualmente en el Bayern Múnich, igual que Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, Victor Osimhem, del Galatasaray, y Karl Etta Eyong, quien juega en el Levante pero es ficha del Villarreal, surgen como opciones para recalar en Can Barça en la 2026/2027, acompañado de la opción que más gusta en el citado club.

Efectivamente, Mundo Deportivo ratificó que es Julián Álvarez la opción que mejor encaja en la dirección deportiva del Barcelona, al margen de que su actual escuadra, Atlético de Madrid, difícilmente lo deje marchar por menos de 100 millones de euros; un monto al que luce complicado que pueda alcanzar la divisa blaugrana.

📌 La clave es liberar lo que Lewandowski impacta en el ‘fair play’ (40 millones); Julián Álvarez es el que más gusta pero hay otras opciones como Harry Kane, Guirassy y Osimhen pic.twitter.com/c8HkNBywnU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 15, 2025

Eso sí, en la Ciudad Condal confían en recuperar la regla 1:1 de LaLiga, requisito indispensable para poder inscribir nuevos fichajes sin restricciones. De hecho, La hipotética salida de Lewandowski liberaría alrededor de 40 millones de euros, monto con el que los catalanes podrían financiar parte de la operación para su reemplazo, especialmente si se trata de adquirir al mencionado atacante argentino.

Por otro lado, el Barça espera cerrar en diciembre el ingreso restante de los abonos VIP del nuevo Camp Nou, tras el acuerdo de hace algunos meses, del cual ya se han recibido 70 de los 100 millones estipulados. En líneas generales, Laporta y Deco (director deportivo) lucen convencidos en poder completar la eventual operación en la que su equipo obtenga a La Araña, dueño de nueve goles y cuatro asistencias en 15 encuentros oficiales en el actual ejercicio.

Por otro lado, Lewandowski, quien encara sus últimos meses de contrato, se perfila como agente libre a partir del próximo verano, dado que no hay señales de acordar una renovación con el Barcelona, tras su fichaje por 45 millones de euros procedente del propio Bayern, en el verano del 2022.