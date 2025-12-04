¿El Barcelona puede fichar estrellas de élite? Joan Laporta rompe el silencio

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a encender el mercado al asegurar que el club está en condiciones de realizar un fichaje de talla mundial. Sin embargo, dejó en claro que solo lo harán si la situación deportiva realmente lo demanda y si encaja en el proyecto encabezado por Hansi Flick.

Laporta, entrevistado por La Vanguardia, explicó que no se trata de incorporar nombres por inercia, sino de tomar decisiones responsables. “El Barça está listo para fichar a un jugador de clase mundial, pero solo si es realmente necesario”, aseguró el mandatario azulgrana en un mensaje cargado de prudencia.

El dirigente catalán también profundizó en una idea que llamó la atención por su posible destinatario. Aseguró que acumular figuras por acumular no siempre produce resultados positivos y que, incluso, existen ejemplos visibles muy cerca de ellos. “Tener demasiadas grandes estrellas en el mismo gallinero no funciona, hay ejemplos vivos de eso a nuestro alrededor…”, declaró.

Aunque Laporta no mencionó nombres específicos, sus palabras fueron interpretadas como un dardo hacia el Real Madrid, que actualmente reúne a jugadores del calibre de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, además de una plantilla repleta de talento joven de élite. La frase levantó revuelo en España, sobre todo por el contexto competitivo entre ambos clubes.

El Barcelona, por su parte, atraviesa un proceso de reconstrucción marcado por la necesidad de fortalecer posiciones puntuales, pero sin comprometer la estabilidad económica que ha ido recuperando en los últimos meses. Laporta recordó que las contrataciones no pueden poner en riesgo el futuro institucional del club.

La directiva azulgrana considera que el entorno debe comprender este proceso y que el equipo debe priorizar cohesión, funcionamiento colectivo y estabilidad antes que un golpe mediático. Esa parece ser la línea que seguirá el Barça de cara al mercado de invierno y el próximo verano.

