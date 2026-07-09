El Barcelona realiza una oferta por Karim Adeyemi

El FC Barcelona arrancó el 2026 relativamente bien. Ganaron LaLiga, y en la UEFA Champions League alcanzaron niveles de juego superlativos. Sin embargo, volvieron a quedarse en el camino. El Atlético de Madrid los dejó fuera en cuartos de final y en Barcelona saben bien que no pueden permitirse otro año similar.

Por lo tanto, la directiva de la escuadra blaugrana apunta a armar un equipo de primer nivel, y ya ha presentado ofertas interesantes por figuras con gran presente y futuro todavía mejor, tal es el caso de Karim Adeyemi.

Con información del reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, quien citó a su vez a Gerard Romero , los actuales campeones del fútbol español ya pusieron sobre la mesa una propuesta por el jugador en cuestión, y el Borussia Dortmund ya la estaría analizando, por lo que podría haber novedades al respecto en los próximos días.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona submit official bid to Borussia Dortmund for Karim Adeyemi.



Negotiations ongoing with BVB as @gerardromero reported.



Adeyemi wants Barcelona as ONLY club to join this summer. 🫱🏻‍🫲🏼



Barça made their bid and want Adeyemi now, waiting on BVB decision. pic.twitter.com/mhKq9OGfPn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

El Barcelona también iría por una joya juvenil del fútbol belga

El FC Barcelona intensificó las gestiones para incorporar a Jesse Bisiwu, extremo de apenas 18 años que milita en el Club Brujas de Bélgica.

Después de una primera propuesta rechazada por el conjunto belga, la entidad culé continúa negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo por uno de los talentos con mayor proyección del fútbol europeo.

Jesse Bisiwu: una de las principales apuestas de Deco y el cuerpo técnico del Barcelona

Real Madrid Training Session | NurPhoto/GettyImages

La apuesta del Barcelona va mucho más allá del seguimiento habitual. Tanto el director deportivo, Deco, como el jefe de scouting, Joao Amaral, participaron personalmente en las conversaciones con el Brujas e incluso viajaron a Bélgica para intentar acercar posiciones.

Dentro del club consideran que Bisiwu encaja perfectamente en el proyecto deportivo que impulsa el entrenador Hansi Flick, donde los juveniles con talento tienen oportunidades para crecer y competir junto al primer equipo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES