El Barcelona sigue de cerca a Remiro como alternativa para el arco culé

Álex Remiro, consolidado como uno de los arqueros más regulares de LaLiga en las últimas temporadas, atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su futuro en la Real Sociedad y vuelve a instalarse entre los nombres de interés del FC Barcelona.

Barcelona are considering Álex Remiro as a backup goalkeeper option.



The Real Sociedad keeper fits the profile sought to compete with Joan García and could be available for around €15m in 2026 or free in 2027.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/s5mFJaBAuq — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 27, 2026

Con contrato vigente hasta 2027, el contexto actual de su regularidad y rendimiento abren la puerta a una posible negociación por su ficha en el próximo mercado de pases. Desde la dirección deportiva azulgrana, encabezada por Deco, ya hubo contactos para interiorizarse sobre su situación contractual.

Marrero irrumpe en el arco y cambia el escenario

Unai Marrero, protagonista inesperado en la reciente consagración de la Real Sociedad en la Copa del Rey, fue clave en la final ante el Atlético de Madrid con una actuación decisiva que incluyó dos penales atajados en la definición.

Su eficaz rendimiento le valió el reconocimiento como figura del equipo y también modificó el panorama interno del club en torno a la titularidad bajo los tres palos. Hasta la fecha, Remiro había sido indiscutido en el torneo local, pero la incursión de Marrero abre paso a una competencia y a una alternativa confiable en caso de salida.

FBL-ESP-CUP-REAL SOCIEDAD-FANS | ANDER GILLENEA/GettyImages

Si bien el Barcelona no tiene como prioridad reforzar el arco, la situación de Remiro resulta de interés para la dirigencia desde lo económico y lo deportivo; en tanto, cabe mencionar que su cláusa de rescisión ronda los 70 millones de euros, una cifra alejada de la realidad financiera azulgrana, aunque apuestan a sondear una negociación más accesible.

El mercado todavía está en su etapa de maduración, pero todo indica que el nombre de Remiro será uno de los más mencionados en los próximos meses en el entorno culé. Con sondeos desde distintos clubes europeos y la posibilidad de un cambio de rol en San Sebastián, su futuro está lejos de estar definido y asentado en una ciudad en específico.

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