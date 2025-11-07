El Barcelona toma una decisión final con el retorno de Joan García

El guardameta Joan García ha regresado este viernes a los entrenamientos del primer equipo del FC Barcelona, una noticia que confirma su evolución positiva después de la lesión sufrida el pasado 25 de septiembre ante el Real Oviedo. El portero completó la sesión a la par de sus compañeros por primera vez en mes y medio.

Durante este periodo, el joven arquero culé se mantuvo en rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico blaugrana. El propio club había establecido desde un inicio un plan de recuperación sin prisas, enfocado en asegurar que el jugador alcanzara el 100% antes de su retorno a la actividad competitiva.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Fabrizio Romano, aunque Joan García ya entrena con normalidad, el cuerpo técnico del Barcelona no tiene intención de precipitar su regreso a la competencia oficial. La prioridad pasa por evitar cualquier riesgo que ponga en peligro su recuperación total.

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | Quality Sport Images/GettyImages

Por esa razón, la planificación del club contempla que el guardameta vuelva a jugar hasta después de la próxima Fecha FIFA de noviembre. Se espera que su reaparición se produzca en el duelo frente al Athletic Club de Bilbao, en el que podría volver a la convocatoria e incluso aspirar a minutos oficiales.

La lesión ante el Oviedo significó un frenazo importante en la progresión de García, quien había mostrado un notable rendimiento en el inicio de temporada. Su ausencia obligó al técnico a redistribuir funciones bajo los tres palos, confiando en las opciones de Wojciech Szczęsny y los porteros del filial.

El regreso del arquero catalán representa una excelente noticia para el Barcelona, que busca reforzar la competencia interna en la portería y asegurar profundidad en una temporada exigente en lo físico y mental. García, por su parte, ha manifestado en su entorno más cercano su entusiasmo por volver a vestir los colores blaugranas.