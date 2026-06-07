El Bayern Múnich le cierra las puertas a una salida de Olise

Si lo que quería Florentino Pérez al anunciar el fichaje de 150 millones de euros era causar un alboroto, vaya que lo logró. Las especulaciones sobre quién podría ser el jugador empezaron a lo loco y, a pesar de que el propio presidente del Real Madrid lo había negado, Fabrizio Romano aseguró que se trataba de Michael Olise. Ahí comenzó otra historia que ahora recibió una respuesta desde Alemania.

El Bayern Múnich decidió ponerle punto final a cualquier versión relacionada con una posible salida del extremo francés. Herbert Hainer, presidente de la institución bávara, aseguró que el futbolista no está en venta y que ni siquiera una propuesta millonaria cambiaría la postura del club. "Olise es jugador del Bayern, tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor", dijo Hainer en declaraciones recogidas por el medio local Bild.

¿Olise podría llegar al Real Madrid? El Bayern le cierra la puerta | SIMON WOHLFAHRT/GettyImages

El dirigente fue aún más lejos cuando se refirió a la posibilidad de una oferta procedente del Merengue. "Si Florentino quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia, ni siquiera por 150 millones de euros o más", expresó.

Las palabras del presidente llegan luego de que Romano y demás medios se hicieran eco

de los rumores que vincularon a Olise con el conjunto blanco a raiz de las promesas electorales realizadas por Pérez.

Desde Múnich no es la primera vez que se pronuncian sobre el futuro del jugador. Semanas atrás, Hainer ya había manifestado públicamente su deseo de retener al francés y recordó que tiene contrato vigente hasta 2029. "Michael se ha desarrollado de manera excelente porque tuvo la oportunidad de demostrar su calidad en un equipo internacional de primer nivel", dijo.

El presidente también destacó el proyecto deportivo del Bayern y los objetivos que el club puede ofrecerle al atacante. "Tiene la oportunidad de ganar todos los títulos con nosotros cada año. No veo ninguna razón para que busque otro destino", afirmó.

La postura del Bayern se apoya también en el extraordinario rendimiento de Olise durante la campaña. El francés firmó 22 goles y 31 asistencias, registros que lo colocan entre los futbolistas más destacados del fútbol europeo.