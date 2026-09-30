El Bayern Múnich prepara un nuevo contrato para Michael Olise

El Bayern Múnich se prepara para iniciar las negociaciones con Michael Olise después del parón de selecciones. El francés tiene contrato hasta junio de 2029, pero el club alemán ya trabaja en una ampliación que le permitiría asegurarlo durante varios años más.

La intención es premiar el crecimiento del delantero con una renovación hasta 2032 y un salario acorde a su nuevo estatus dentro del equipo, con la posibilidad de elevar sus ingresos de los actuales 14 millones de euros a unos 25 millones por temporada.

🚨 Bayern Munich are preparing to offer Michael Olise a HUGE new long-term contract, which would put him among the club’s highest earners.



Olise’s camp are expected to demand a release clause in any new deal, with a figure of more than €200M considered possible.



(Source: BILD) pic.twitter.com/J4hA3EqDVL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 30, 2026

Su cotización también refleja ese salto: Transfermarkt lo valora en 170 millones de euros, mientras que Sport Bild lo sitúa como el jugador con mayor valor de mercado de la Bundesliga.

Una cláusula que puede complicar todo

El principal punto de discusión estaría en la posible cláusula de rescisión. El contrato actual de Olise no contempla una, pero su entorno, encabezado por su representante Glen Tweneboah, pretende que cualquier nuevo acuerdo incluya una. Según trascendió, una cifra superior a los 200 millones de euros sería considerada viable durante las conversaciones.

La inclusión de esta condición le daría al francés mayor margen de decisión sobre su futuro; además, el interés del Real Madrid y del Liverpool podría convertirse en un factor relevante durante las negociaciones.

El cambio de Olise fuera del campo

Dentro del Bayern también valoran especialmente su comportamiento profesional. Después de una reunión entre dirigentes del conjunto bávaro y su representante para trabajar precisamente en su exposición pública, el club habría percibido una mayor predisposición de Olise a participar y representar a la entidad.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27 | S. Stingl/GettyImages

Asimismo, el rendimiento del delantero explica la urgencia de la dirigencia alemana por asegurar su continuidad: en la última temporada 2025/26 suma 74 participaciones de gol en 78 encuentros, además de haber terminado como máximo asistente de la Bundesliga, la UEFA Champions League y el Mundial 2026.

Ahora, la prioridad será conocer si el futbolista está dispuesto a comprometerse más allá de 2029. Max Eberl, director deportivo del equipo, ya señaló que el Bayern quiere tener una respuesta sobre esa predisposición antes del próximo verano.

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