El Bayern Múnich prepara una renovación millonaria para evitar la salida de Olise al Real Madrid

El Bayern Múnich no quiere correr riesgos en torno a la continuidad de Michael Olise en el equipo, por lo que, tras consolidarse como una de las piezas más desequilibrantes del plantel, la directiva alemana ya trabaja en una propuesta de renovación con la que busca blindar al francés y alejar el interés de los principales clubes de Europa, especialmente del Real Madrid.

De acuerdo con información del periodista Christian Falk, de Bild, el plan del campeón alemán contempla extender el contrato de Olise hasta 2031 y ofrecerle un aumento salarial que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor remunerados del plantel; actualmente percibe alrededor de 13.500.000 millones de euros brutos por temporada.

🚨 CONFIRMED: Florentino Perez is OBSESSED with Michael Olise and he is his DREAM signing. @FabrizioRomano pic.twitter.com/7tx6ybKFel — Madrid Zone (@theMadridZone) July 2, 2026

Las dudas de Olise mantienen abierta la incógnita

Según Falk, dentro del entorno del jugador existen ciertas dudas sobre la conveniencia de continuar su carrera en la Bundesliga y consideran que podría necesitar un nuevo desafío deportivo.

La posibilidad de competir de manera constante por la UEFA Champions League y dar un salto a otro gigante europeo alimenta esa indecisión. Por ello, el periodista alemán considera que no habrá una respuesta inmediata y que, por ahora, no espera que Olise firme una extensión de contrato en los próximos meses.

El Real Madrid sigue atento a la situación

En medio de ese escenario, el Real Madrid continúa muy pendiente de la evolución del caso. El francés encaja en el perfil que busca el entrenador José Mourinho y la dirección deportiva gracias a su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su creatividad y su versatilidad para ocupar distintas posiciones en ataque.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Reinaldo Coddou H./GettyImages

Aún así, aunque el Bayern mantiene una postura firme y considera a Olise una pieza intransferible, la falta de un acuerdo para renovar podría modificar el panorama con el paso del tiempo. Si el futbolista decide esperar antes de comprometer su futuro, los clubes interesados en su ficha tendrán una oportunidad para entrar en escena.

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