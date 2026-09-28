El Bayern Múnich se fija en una de las estrellas del Atlético de Madrid

La incertidumbre en torno a la continuidad de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid empieza a despertar interés fuera de España. El Bayern Múnich sigue de cerca la situación del mediocampista, cuyo vínculo con el conjunto rojiblanco expira en junio de 2027.

Mientras tanto, la directiva colchonera busca avanzar en una renovación que le permita asegurar su permanencia más allá de ese plazo. La fecha clave sería enero de 2027; al entrar en los últimos seis meses de su contrato, Llorente podrá negociar directamente con otros clubes para incorporarse como agente libre en la siguiente temporada.

Ese escenario explica buena parte del interés que ha despertado el jugador, ya que el club alemán no es el único equipo que sigue sus movimientos: el FC Barcelona, el Liverpool, el Chelsea y el Manchester City también aparecen vinculados a su futuro.

🚨 Liverpool, Chelsea, and Manchester City are monitoring Atletico Madrid star Marcos Llorente as his contract approaches its final months.



Both Premier League clubs are keeping tabs on the versatile 31-year-old amid growing interest in his future.



Atletico are working to… pic.twitter.com/JzmFbWOaSB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 28, 2026

Una pieza útil por su polivalencia

El atractivo de Llorente no pasa únicamente por la posibilidad de incorporarlo sin pagar un traspaso -su valor de mercado está estimado en 19,9 millones de euros-. A sus 31 años, el madrileño mantiene una característica especialmente valorada por los grandes clubes: puede desempeñarse como lateral, mediocampista o interior y adaptarse a diferentes necesidades tácticas.

Esa versatilidad también explica su importancia en el Atlético: con el paso de los años, Llorente fue ampliando sus funciones hasta convertirse en una pieza habitual para Diego Simeone. Además, tras las salidas de Antoine Griezmann y José María Giménez, pasó a formar parte del grupo de capitanes y es uno de los futbolistas con mayor antigüedad del plantel.

El Atlético quiere adelantarse

En esa línea, la entidad madrileña pretende evitar que el futbolista llegue a enero con libertad para escuchar propuestas. Las conversaciones para renovar están abiertas y el club confía en mantener a uno de sus referentes durante las próximas temporadas.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | DeFodi Images/GettyImages

El Atlético tiene varios meses para intentar resolver la situación pero, si no existe acuerdo antes de enero, Llorente podrá decidir entre continuar en Madrid o abrir una nueva etapa lejos del Metropolitano.