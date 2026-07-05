El Bayern Múnich se suma a la competencia por Enzo Fernández

Si bien no está teniendo un buen Mundial 2026 con Argentina, Enzo Fernández es una figura codiciada en el mercado de fichajes de este verano tras solicitar una salida del Chelsea rumbo a otro club importante del viejo continente.

El principal interesado es el Manchester City, ya que el futbolista ex Benfica fue un pedido expreso de Enzo Maresca, nuevo entrenador, a la directiva mancuniana. El otro club que estaba en la puja es el Real Madrid, que hace tiempo pretende incorporarlo.

En las últimas horas surgió el interés del Bayern Múnich, que está buscando mejorar el equipo que compitió de gran manera en la última campaña con la ilusión de pelear hasta el final la próxima edición de la UEFA Champions League 2026/27.

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

El rgentino jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League, con diez goles y cuatro asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol. Llegó a la final de la FA Cup, perdida justamente ante el City en Wembley.

Según informó la BBC en mayo, el Chelsea pretende 120 millones de libras para deshacerse del ex Benfica, un equivalente a 138 millones de euros. Cabe recordar que lo pagaron, luego del Mundial 2022, 121 millones de euros.

En el Mundial 2026 jugó cuatro de los cinco partidos de Argentina, con un rendimiento por debajo a la media pero manteniéndose en el armado inicial de Lionel Scaloni. El próximo martes desde las 11:00 (hora local) se espera que sea desde la partida contra Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de lo que fue la traumática clasificación ante Cabo Verde en los 16avos de final. En caso de avanzar, irían contra el ganador del choque entre Suiza y Colombia.