El Benfica confirma la cantidad que pagará el Real Madrid por José Mourinho

A través de un comunicado, el Benfica confirmó que el Real Madrid tiene la intención de pagar la cláusula de rescisión de José Mourinho, de 17,4 millones de dólares (15 millones de euros), para traer de regreso al Special One al Bernabéu para la temporada 2026-27.

EL BENFICA CONFIRMA LA SALIDA DE MOURINHO... ¡SI FLORENTINO GANA LAS ELECCIONES!



"La contratación será realizada por valor de 15M€, que es la cláusula de rescisión de contrato"🗣️ pic.twitter.com/9mQjbVYxCA — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 4, 2026

El presidente del club, Florentino Pérez, anunció el miércoles el inminente regreso de Mourinho como parte de su campaña de reelección. El dirigente español dejó claro que el técnico portugués es el sucesor de Álvaro Arbeloa, y la presentación oficial tendrá lugar si derrota a Enrique Riquelme en las elecciones del domingo 7 de junio.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Las elecciones anticipadas hicieron imposible que el conjunto español liberara a Mourinho por la módica suma de 3,5 millones de dólares (3 millones de euros), disponible solo durante 10 días después de finalizar la temporada. Por lo que ahora deberán pagar cinco veces esa cantidad.

El club luso emitió un comunicado el jueves en el que afirma que la candidatura de Pérez para las elecciones del Real Madrid: “ha expresado su firme intención de contratar” a Mourinho “en caso de que gane las elecciones a la presidencia de este club, previstas para el 7 de junio de 2026. “Si se da este escenario, el contrato se firmará por 15.000.000 €, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato deportivo vigente”, expresaron.

El motivo del regreso de José Mourinho al Real Madrid

José Mourinho dirigió tres temporadas al Real Madrid entre 2010 y 2013 | Elisa Estrada/GettyImages

Mourinho es una opción controversial para dirigir al Real Madrid. El técnico cuenta con una trayectoria y un currículum impresionantes, pero también conlleva el riesgo de generar más polémica, además de sus decepcionantes etapas recientes en la Roma, el Fenerbahçe y el Benfica.

Durante la mayor parte de 2026, ni siquiera se vinculó a Mourinho con el club, y de repente se convirtió en el principal candidato para el puesto, en gran parte debido a la confianza de Pérez en él.

“Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo y fue muy importante para el Real Madrid durante su etapa con nosotros”, declaró el presidente al diario AS.

Fue el entrenador de aquella famosa temporada de liga en la que se batieron récords. Llevó al equipo a un nivel de competitividad muy alto, y eso fue fundamental para todo lo que se logró después Florentino Pérez.

De hecho, el Real Madrid lideró LaLiga con un récord de 100 puntos bajo la dirección de Mourinho en la temporada 2011-12, anotando 121 goles. Sin embargo, el presidente omitió la controversia que siguió, cuando el entrenador tuvo enfrentamientos públicos con Iker Casillas, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema antes de su salida en 2013.

Florentino hace un llamado a la afición merengue

Florentino Pérez pide a los aficionados que confíen en su visión | Europa Press Sports/GettyImages

No es ningún secreto que los aficionados del Real Madrid están hartos de la situación del club. El Bernabéu, con las entradas agotadas, abucheaba sistemáticamente a los jugadores en cada oportunidad hacia el final de la desastrosa temporada 2025-26, siendo Kylian Mbappé y Vinicius Junior los que recibieron los abucheos más duros.

Los aficionados también protestaron contra Pérez, quien de inmediato apagó cualquier muestra pública de descontento. Desde entonces, el presidente ha dedicado gran parte de su campaña a intentar recuperar el favor de los madridistas de todo el mundo, haciendo todo tipo de promesas para desviar la atención de una temporada sin títulos y de la guerra interna en el vestuario.

Pérez cree que Mourinho y una gran cantidad de nuevos fichajes, empezando por Denzel Dumfries y la esperada llegada de Ibrahima Konaté, harán que el club vuelva a la cima.

El directivo de 79 años pidió a los aficionados a "confiar en nosotros, como siempre lo han hecho". Continuó diciendo a AS: "Les aseguro que tendremos una gran plantilla y un equipo muy fuerte, con nuevas incorporaciones. Reforzaremos todas las líneas del equipo para competir por todos los títulos", aseguró.