El Benfica confirma que el Real Madrid pagará 15 millones de euros por José Mourinho

Tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid, todo está puesto para que José Mourinho regrese al conjunto merengue. Este martes 9 de junio, el Benfica comunicó a través de sus redes sociales que el cuadro blanco formalizó su intención de contratar al técnico portugués y que pagaría 15 millones de euros por su clásusula de rescisión.

Benfica informa de que el Real Madrid ha formalizado su intención de fichar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix por un importe de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo vigente, habiendo dado el entrenador su consentimiento a dicho fichaje Benfica

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Medios españoles reportaron que 'The Special One' ya se encuentra en Madrid y que se reunió en el hotel Santo Mauro con los agentes Oscar Ribot y Jorge Mendes; José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Juni Calafat, jefe de scouting del cuadro merengue.

Se espera que en las próximas horas el Real Madrid confirme el regreso de Mourinho, quien dirigió al equipo entre julio de 2010 y junio de 2013.

Todo está servido para el regreso de Mourinho al Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

Los refuerzos que llegarían al Real Madrid de Mourinho

Según diversos reportes de la prensa europea, el cuadro merengue tiene asegurados sus primeros dos refuerzos de la temporada: Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, quienes llegarán procedentes del Inter de Milán y el Liverpool, respectivamente.

Denzel Dumfries, uno de los refuerzos del Real Madrid | ANP/GettyImages

Pero estos no serían los únicos fichajes que llegarían a la escuadra madrileña en este mercado de fichaje veraniego.

Mourinho buscaría que su directiva le traiga un lateral izquierdo, posición para la que suenan Joško Gvardiol y Riccardo Calafiori, además de un mediocampista defensivo y un mediocampista ofensivo.