El Besiktas lanza oferta formal por Ter Stegen: el futuro del alemán queda en sus manos

El FC Barcelona ha recibido su primera propuesta concreta por Marc-André ter Stegen, según reveló Sport. El interesado es el Besiktas, que busca reforzar su portería con un movimiento inmediato de cara al cierre de temporada.

El club turco propone una cesión de seis meses, periodo en el que asumirían el 100% del salario del guardameta alemán. Este punto es clave para el Barça, que busca aliviar su masa salarial sin comprometer su planificación futura.

Además del préstamo, Besiktas está dispuesto a incluir una opción de compra cercana a los 8 millones de euros, cifra que, aunque modesta para un portero de su trayectoria, refleja el valor actual del mercado y las dudas sobre su continuidad en el cuadro culé.

La decisión final no depende del Barcelona, sino del propio jugador. Ter Stegen tendrá la última palabra, pues el club considera que no pueden forzarlo a salir si no lo desea. Su situación deportiva será determinante en su elección.

El principal factor que complica su futuro es la visión de Hansi Flick, quien actualmente lo coloca como tercer portero en la lista de opciones del equipo. La falta de minutos podría convertirse en un problema serio para el alemán.

Ter Stegen sabe que, si no juega regularmente, corre el riesgo de perder su lugar en la Selección de Alemania de cara al Mundial de 2026. El cuerpo técnico germano ha sido claro: solo tendrán espacio quienes lleguen con ritmo competitivo.

Besiktas, por su parte, ofrece titularidad inmediata y un entorno donde sería figura, además de la posibilidad de relanzar su carrera a corto plazo. El club considera que el alemán puede convertirse en un referente deportivo y mediático en su proyecto.

Barcelona analizará la oferta, pero todo apunta a que respetarán la decisión que tome el guardameta. El mercado invernal será clave para definir si Ter Stegen continúa en el Camp Nou o busca nuevos horizontes en Turquía.