El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras vencer al Burnley (0-2)

Los Blues siguen en el camino de la victoria en Premier League.
Bruno Pernigotti|
Chelsea v Wolverhampton Wanderers - Premier League
Chelsea v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá que enfrentar nada más y nada menos que al FC Barcelona.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea vs. Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Enzo Maresca
Chelsea v Sunderland - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

En un partido determinante para encaminar la clasificación, recibirá a los de Hansi Flick, fortalecidos por la vuelta de todos sus lesionados actuales para ese momento, y con ganas de también sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final.

  • 25/11/25: Chelsea vs Barcelona - jornada 5 de Champions League (16.00hs (EEUU),
    14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-EUR-C4-CHELSEA-COPENHAGEN
TOPSHOT-FBL-EUR-C4-CHELSEA-COPENHAGEN | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Luego del partido frente al FC Barcelona tendrán una parada complicadísima, enfrentando al Arsenal, líder y candidato de la Premier League, en Stamford Bridge en lo que será uno de los clásicos de la temporada.

  • 30/11/25: Chelsea vs Arsenal - jornada 13 de la Premier League - 11.30hs (EEUU), 10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)

Leeds vs Chelsea, jornada 14 de la Premier League

Brenden Aaronson
Leeds United v West Ham United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El equipo de Enzo Maresca visitará a uno de los recién ascendidos en la continuidad de la liga inglesa tras el clásico frente al Arsenal, buscando seguir creciendo en la tabla de posiciones del campeonato.

  • 03/12/25: Leeds vs Chelsea - jornada 14 de la Premier League - 15.15hs (EEUU), 14.15hs (MEX), 21.15hs (ESP)

Bournemouth vs Chelsea, jornada 15 de la Premier League

Marcus Tavernier
Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Nuevamente fuera de casa, los Blues visitarán a los Cherries, una de las grandes sorpresas de la temporada. El equipo dirigido por Andoni Iraola es uno de los que compite por entrar a copas internacionales, y los de Maresca serán un rival directo.

  • 06/12/25: Bournemouth vs Chelsea - jornada 15 de la Premier League - 10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 17.00hs (ESP)

Atalanta vs Chelsea, jornada 6 de la UEFA Champions League

Atalanta BC v US Sassuolo Calcio - Serie A
Atalanta BC v US Sassuolo Calcio - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Tras enfrentarse con el equipo de Andoni Iraola, los de Enzo Maresca viajarán a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta, escuadra que, al menos en el momento de la publicación de este artículo, se encuentra en zona de acceso a los playoffs para meterse en octavos de final.

09/12/25: Atalanta vs Chelsea - jornada 6 de Champions League (15.00hs (EEUU), 13.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Los próximos cinco partidos del Chelsea

Rival

Día

Hora

Competición

TV

FC Barcelona

25 de noviembre

16.00hs (EEUU)
14.00hs (MEX)
21.00hs (ESP)

UEFA Champions League

TNT, UnivisiónNow

Arsenal

30 de noviembre

11.30hs (EEUU)
10.30hs (MEX)
17.30hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

Leeds

3 de diciembre

15.15hs (EEUU)
14.15hs (MEX)
21.15hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

Bournemouth

6 de diciembre

10.00hs (EEUU)
09.00hs (MEX)
17.00hs (ESP)

Premier League

Sky Sports, DAZN

Atalanta

9 de diciembre

15.00hs (EEUU)
13.00hs (MEX)
21.00hs (ESP)

UEFA Champions League

TNT, UnivisiónNow

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

