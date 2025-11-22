El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras vencer al Burnley (0-2)
En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá que enfrentar nada más y nada menos que al FC Barcelona.
A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.
Chelsea vs. Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League
En un partido determinante para encaminar la clasificación, recibirá a los de Hansi Flick, fortalecidos por la vuelta de todos sus lesionados actuales para ese momento, y con ganas de también sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final.
- 25/11/25: Chelsea vs Barcelona - jornada 5 de Champions League (16.00hs (EEUU),
14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)
Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League
Luego del partido frente al FC Barcelona tendrán una parada complicadísima, enfrentando al Arsenal, líder y candidato de la Premier League, en Stamford Bridge en lo que será uno de los clásicos de la temporada.
- 30/11/25: Chelsea vs Arsenal - jornada 13 de la Premier League - 11.30hs (EEUU), 10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)
Leeds vs Chelsea, jornada 14 de la Premier League
El equipo de Enzo Maresca visitará a uno de los recién ascendidos en la continuidad de la liga inglesa tras el clásico frente al Arsenal, buscando seguir creciendo en la tabla de posiciones del campeonato.
- 03/12/25: Leeds vs Chelsea - jornada 14 de la Premier League - 15.15hs (EEUU), 14.15hs (MEX), 21.15hs (ESP)
Bournemouth vs Chelsea, jornada 15 de la Premier League
Nuevamente fuera de casa, los Blues visitarán a los Cherries, una de las grandes sorpresas de la temporada. El equipo dirigido por Andoni Iraola es uno de los que compite por entrar a copas internacionales, y los de Maresca serán un rival directo.
- 06/12/25: Bournemouth vs Chelsea - jornada 15 de la Premier League - 10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 17.00hs (ESP)
Atalanta vs Chelsea, jornada 6 de la UEFA Champions League
Tras enfrentarse con el equipo de Andoni Iraola, los de Enzo Maresca viajarán a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta, escuadra que, al menos en el momento de la publicación de este artículo, se encuentra en zona de acceso a los playoffs para meterse en octavos de final.
09/12/25: Atalanta vs Chelsea - jornada 6 de Champions League (15.00hs (EEUU), 13.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)
Los próximos cinco partidos del Chelsea
Rival
Día
Hora
Competición
TV
FC Barcelona
25 de noviembre
16.00hs (EEUU)
UEFA Champions League
TNT, UnivisiónNow
Arsenal
30 de noviembre
11.30hs (EEUU)
Premier League
Sky Sports, DAZN
Leeds
3 de diciembre
15.15hs (EEUU)
Premier League
Sky Sports, DAZN
Bournemouth
6 de diciembre
10.00hs (EEUU)
Premier League
Sky Sports, DAZN
Atalanta
9 de diciembre
15.00hs (EEUU)
UEFA Champions League
TNT, UnivisiónNow
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo