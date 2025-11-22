En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá que enfrentar nada más y nada menos que al FC Barcelona.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea vs. Barcelona, jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea v Sunderland - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

En un partido determinante para encaminar la clasificación, recibirá a los de Hansi Flick, fortalecidos por la vuelta de todos sus lesionados actuales para ese momento, y con ganas de también sumar de a tres para clasificarse a los octavos de final.

25/11/25: Chelsea vs Barcelona - jornada 5 de Champions League (16.00hs (EEUU),

14.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-EUR-C4-CHELSEA-COPENHAGEN | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Luego del partido frente al FC Barcelona tendrán una parada complicadísima, enfrentando al Arsenal, líder y candidato de la Premier League, en Stamford Bridge en lo que será uno de los clásicos de la temporada.

30/11/25: Chelsea vs Arsenal - jornada 13 de la Premier League - 11.30hs (EEUU), 10.30hs (MEX)17.30hs (ESP)

Leeds vs Chelsea, jornada 14 de la Premier League

Leeds United v West Ham United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El equipo de Enzo Maresca visitará a uno de los recién ascendidos en la continuidad de la liga inglesa tras el clásico frente al Arsenal, buscando seguir creciendo en la tabla de posiciones del campeonato.

03/12/25: Leeds vs Chelsea - jornada 14 de la Premier League - 15.15hs (EEUU), 14.15hs (MEX), 21.15hs (ESP)

Bournemouth vs Chelsea, jornada 15 de la Premier League

Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Nuevamente fuera de casa, los Blues visitarán a los Cherries, una de las grandes sorpresas de la temporada. El equipo dirigido por Andoni Iraola es uno de los que compite por entrar a copas internacionales, y los de Maresca serán un rival directo.

06/12/25: Bournemouth vs Chelsea - jornada 15 de la Premier League - 10.00hs (EEUU), 09.00hs (MEX), 17.00hs (ESP)

Atalanta vs Chelsea, jornada 6 de la UEFA Champions League

Atalanta BC v US Sassuolo Calcio - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Tras enfrentarse con el equipo de Andoni Iraola, los de Enzo Maresca viajarán a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta, escuadra que, al menos en el momento de la publicación de este artículo, se encuentra en zona de acceso a los playoffs para meterse en octavos de final.

09/12/25: Atalanta vs Chelsea - jornada 6 de Champions League (15.00hs (EEUU), 13.00hs (MEX), 21.00hs (ESP)

