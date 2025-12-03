El Real Madrid quiere dejar atrás esta mala racha de resultados, que lo llevó a perder el liderato de LaLiga en manos del FC Barcelona. Con un contundente 3-0 y una gran actuación de Kylian Mbappé, ahora los merengues se concentran en lo que sigue.

Serán semanas ajetreadas para los capitalinos, que tienen estos cinco compromisos por delante.

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 15 de LaLiga

Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

De regreso en el Bernabéu, recibirán la visita del Celta de Vigo, que hace algunas semanas supo ponérsela muy difícil al FC Barcelona en su encuentro por LaLiga.

7/12/25: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDS | OLI SCARFF/GettyImages

Este será el gran choque de la sexta jornada de la UEFA Champions League, reeditando aquel cruce de playoffs por el ingreso a octavos de final de la temporada pasada. En esta edición, ambos están bien perfilados para entrar de manera directa a dicha ronda.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVES | JOSEP LAGO/GettyImages

En el anteúltimo partido del año, visitará a un Alavés que está en el puesto 15, pero cerca tanto del descenso como de las zonas de clasificación a copas internacionales. El Merengue debería estar a la altura y sacar el partido adelante.

14/12/25: Alavés vs Real Madrid, jornada 16 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL BETIS | CRISTINA QUICLER/GettyImages

En un Santiago Bernabéu colmado, el Merengue cerrará el año recibiendo la visita de los andaluces en uno de los partidos más tradicionales de la historia del fútbol español.

20/12/25: Real Madrid vs Sevilla, jornada 17 de LaLiga (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga

Sevilla FC v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

En el primer partido del nuevo año, recibirá a uno de los animadores del campeonato español, quien de la mano del Ingeniero Manuel Pellegrini viene peleando arriba y está en zona de copas internacionales, ya que ocupa el puesto de clasificación a la Europa League en estos momentos.

4/1/26: Real Madrid vs Betis, jornada 18 de LaLiga (10:15 USA, 09:15 MEX, 16:15 ESP)

El calendario del Real Madrid