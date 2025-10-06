El calendario con los 5 próximos partidos de Chivas tras vencer 2-1 a Pumas UNAM
El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, después de haber vencido 0-2 al Club Puebla. Por su parte, el conjunto universitario viene de sufrir una dolorosa derrota 4-1 frente al Club América.
Pumas de la UNAM se puso al frente en el marcador al minuto 48, por conducto de Pedro Vite. Sin embargo, las Chivas Rayadas del Guadalajara lo empataron al 55, con gol de la 'Hormiga' González. Y ya en la agonía del compromiso, Daniel Aguirre concretó la remontada en favor de la escuadra rojiblanca, que llega ya a tres partidos sin conocer de derrota y son novenos de la general, con 17 puntos.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito.
Chivas vs Mazatlán - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (Ciudad de México), 03:07 horas (España)
Querétaro vs Chivas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en a cancha del estadio Akron.
- ¿Cuándo?: 23 de octubre
- Lugar: Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Chivas vs Atlas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Jalisco.
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 23:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (Ciudad de México), 05:07 horas (España)
Pachuca vs Chivas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.
- ¿Cuándo?: 2 de noviembre
- Lugar: Pachuca, Hidalgo
- Estadio: Hidalgo
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)
Chivas vs Monterrey - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 3-1 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
- ¿Cuándo?: 8 de noviembre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 18:07 horas (Estados Unidos), 16:07 horas (Ciudad de México), 00:07 horas (España)
