El FC Barcelona recibió al Girona este fin de semana en duelo por la jornada 9 de LaLiga. Los blaugranas abrieron el marcador al minuto 13 con gol de Pedri. Los albirrojos consiguieron igualar al 20, con anotación de Axel Witsel. Cuando parecía que el encuentro terminaría 1-1, Ronald Araújo apareció al 90+3 para poner el 2-1 definitivo.

Con dos duelos de UEFA Champions League y el clásico con el Real Madrid a la vuelta de la esquina, el futuro cercano del FC Barcelona incluye partidos atrapantes y cruciales para sus aspiraciones.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

FC Barcelona vs Olympiacos, jornada 3 de la Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PRESSER | BEN STANSALL/GettyImages

El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla. Luego del encuentro ante PSG, podría comenzar a encaminar su clasificación entre los 8 en caso de lograr un triunfo.

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de La Liga

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Santiago Bernabéu acoge el domingo 26 de octubre, el primer Clásico liguero de la temporada. Ambos equipos llegan con aspiraciones máximas en LaLiga y conscientes de que el resultado puede marcar un punto de inflexión. Los blancos buscan rehacerse tras tropiezos recientes y el 2-5 ante Atlético como partido grande, mientras que los azulgranas confían en el talento de jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Intensidad, rivalidad y calidad garantizan un duelo vibrante.

FC Barcelona vs Elche, jornada 11 de La Liga

CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Hasta el momento, el recién ascendido es la sorpresa de la temporada en España, a tal punto que está en zona de clasificación a Europa y el sueño no se lo quita nadie. El técnico del Elche, Eder Sarabia, ya utilizó a 25 jugadores este curso. Las rotaciones siguen siendo una de sus señas de identidad y están dando resultado.

Club Brugge vs FC Barcelona, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Luego del partido liguero contra los de Alicante, viajarán a Bélgica para visitar al Brugge por la UEFA Champions League, donde el resultado del encuentro anterior determinará si este partido servirá para ratificar la remontada en Europa o para iniciarla.

Celta de Vigo vs FC Barcelona, jornada 12 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Getafe CF - La Liga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

En la continuidad de su lucha con el Real Madrid por el liderazgo de la tabla de posiciones de LaLiga, el FC Barcelona viajará a Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos, una plaza complicada para todos los clubes que visitan ese estadio. Sin dudas, un partido imperdible.

Los próximos 5 partidos del FC Barcelona