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Sports Illustrated

El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras caer eliminado frente al PSG

Los Reds entra en el tramo decisivo de la temporada con una seguidilla de partidos determinantes para definir futuro inmediato.
Lucía Domínguez|
Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Ya eliminado de la Champions League, con una tabla ajustada en la Premier League y varios equipos peleando por los puestos de copas internacionales, el Liverpool sabe que no tiene margen de error y la irregularidad mostrada en algunos tramos del campeonato lo obliga a sumar puntos con urgencia para sostener su protagonismo en el fútbol europeo.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool Training - AXA Training Centre - Monday April 13th
Liverpool Training - AXA Training Centre - Monday April 13th | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League

Los Reds visitarán al Everton en una nueva edición del derbi de Merseyside. El conjunto de David Moyes se hizo fuerte como local en los últimos enfrentamientos, con dos empates y una victoria reciente. Sin embargo, el Liverpool mantiene su supremacia y acumula seis victorias en los últimos 10.

  • 19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA 9:00, MEX 7:00, ESP 15:00)

Liverpool vs Crystal Palace, jornada 34 de la Premier League

El equipo de Anfield recibirá al Crystal Palace, un adversario que se transformó en una controveria durante la última temporada. En el historial reciente de los últimos 10 partidos, las Águilas acumulan 4 victorias por encima del Liverpool.

  • 25/04/26: Liverpool vs Crystal Palace - Premier League - (USA 10:00, MEX 8:00, ESP 16:00)

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

En mayo el Liverpool afrontará otro clásico histórico frente al Manchester United en Old Trafford. El último enfrentamiento terminó con victoria de los Red Devils en Anfield pero, en los últimos 10 partidos directos, los Reds tienen cuatro victorias por encima del United.

  • 03/05/26: Manchester United vs Liverpool- Premier League - (USA 10:30, MEX 08:30, ESP 16:30)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

El conjunto dirigido por Arne Slot será local ante Chelsea en un choque clave pensando en las copas internacionales. En los últimos cruces, la paridad fue una constante, con varios empates y definiciones ajustadas; el Liverpool no ha perdido en 7 de los últimos 9 partidos cara a cara en casa.

  • 09/05/26: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (USA 07:30, MEX 06:30, ESP 13:30)

Aston Villa vs Liverpool, jornada 37 de la Premier League

El Liverpool visitará al Aston Villa para cerrar esta seguidilla determinante. En el historial reciente, los Reds acumulan 7 victorias y apenas tres empates, en los últimos 10 encuentros ante el el conjunto de Birmingham.

  • 17/05/26: Aston Villa vs Liverpool - Premier League - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Everton

19 de abril

USA 9:00
MEX 7:00
ESP 15:00

Premier League

USA: Telemundo Deportes
MEX: Fox One
ESP: DAZN

Crystal Palace

25 de abril

USA 10:00
MEX 8:00
ESP 16:00

Premier League

USA: Telemundo Deportes
MEX: Fox One
ESP: DAZN

Manchester United

3 de mayo

USA 10:30
MEX 8:30
ESP 16:30

Premier League

USA: Telemundo Deportes
MEX: Fox One
ESP: DAZN

Chelsea

9 de mayo

USA 07:30
MEX 06:30
ESP 13:30

Premier League

USA: Telemundo Deportes
MEX: Fox One
ESP: DAZN

Aston Villa

17 de mayo

Por definirse

Premier League

Sin información

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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