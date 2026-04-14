El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras caer eliminado frente al PSG

Ya eliminado de la Champions League, con una tabla ajustada en la Premier League y varios equipos peleando por los puestos de copas internacionales, el Liverpool sabe que no tiene margen de error y la irregularidad mostrada en algunos tramos del campeonato lo obliga a sumar puntos con urgencia para sostener su protagonismo en el fútbol europeo.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool Training - AXA Training Centre - Monday April 13th | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League

Los Reds visitarán al Everton en una nueva edición del derbi de Merseyside. El conjunto de David Moyes se hizo fuerte como local en los últimos enfrentamientos, con dos empates y una victoria reciente. Sin embargo, el Liverpool mantiene su supremacia y acumula seis victorias en los últimos 10.

19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA 9:00, MEX 7:00, ESP 15:00)

Liverpool vs Crystal Palace, jornada 34 de la Premier League

El equipo de Anfield recibirá al Crystal Palace, un adversario que se transformó en una controveria durante la última temporada. En el historial reciente de los últimos 10 partidos, las Águilas acumulan 4 victorias por encima del Liverpool.

25/04/26: Liverpool vs Crystal Palace - Premier League - (USA 10:00, MEX 8:00, ESP 16:00)

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

En mayo el Liverpool afrontará otro clásico histórico frente al Manchester United en Old Trafford. El último enfrentamiento terminó con victoria de los Red Devils en Anfield pero, en los últimos 10 partidos directos, los Reds tienen cuatro victorias por encima del United.

03/05/26: Manchester United vs Liverpool- Premier League - (USA 10:30, MEX 08:30, ESP 16:30)

Time for training 👊



See photos from today's #UCL MD-1 session with our gallery: — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

El conjunto dirigido por Arne Slot será local ante Chelsea en un choque clave pensando en las copas internacionales. En los últimos cruces, la paridad fue una constante, con varios empates y definiciones ajustadas; el Liverpool no ha perdido en 7 de los últimos 9 partidos cara a cara en casa.

09/05/26: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (USA 07:30, MEX 06:30, ESP 13:30)

Aston Villa vs Liverpool, jornada 37 de la Premier League

El Liverpool visitará al Aston Villa para cerrar esta seguidilla determinante. En el historial reciente, los Reds acumulan 7 victorias y apenas tres empates, en los últimos 10 encuentros ante el el conjunto de Birmingham.

17/05/26: Aston Villa vs Liverpool - Premier League - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Everton 19 de abril USA 9:00

MEX 7:00

ESP 15:00 Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Crystal Palace 25 de abril USA 10:00

MEX 8:00

ESP 16:00

Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Manchester United 3 de mayo USA 10:30

MEX 8:30

ESP 16:30

Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Chelsea 9 de mayo USA 07:30

MEX 06:30

ESP 13:30

Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Aston Villa 17 de mayo Por definirse Premier League Sin información