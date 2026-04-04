El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras caer frente al Manchester City por la FA Cup
El Liverpool dejó pasar una oportunidad de oro de seguir en la pelea por un trofeo: perdió estrepitosamente el encuentro de cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City y, salvo un batacazo en la UEFA Champions League, terminarán la temporada 2026/27 sin levantar ninguna copa.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
París Saint-Germain vs Liverpool, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League
Estos dos gigantes se verán las caras en la Ciudad Luz para enfrentarse por los cuartos de final de la UEFA Champions League, reeditando la serie de octavos de la temporada pasada. El PSG viene de aplastar al Chelsea y buscará una nueva víctima inglesa, mientras que el Liverpool quiere tomarse revancha de lo sucedido el año pasado.
- 08/04/26: PSG vs Liverpool - UEFA Champions League - (USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00)
Liverpool vs Fulham, jornada 32 de la Premier League
El Fulham ha mostrado solidez en defensa, pero Liverpool se ha llevado los últimos 3 encuentros directos por al menos dos goles de diferencia. El desafío será mantener la concentración y aprovechar las oportunidades para no perder puntos en Anfield.
- 11/04/26: Liverpool vs Fulham - Premier League - (USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 19:30)
Liverpool vs París Saint-Germain, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League
La llave por una de las plazas para entrar entre los mejores cuatro de Europa se definirá en Anfield, con un clima que dependerá pura y exclusivamente de cómo se de el partido de ida en París. La afición siempre apoya, pero el nerviosismo puede aparecer si la cosa se complica.
- 14/04/26: Liverpool vs PSG - UEFA Champions League - (USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00)
Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League
El derbi de Merseyside siempre es impredecible. En los últimos cinco duelos entre ambos, Liverpool ganó 3, Everton 1 y hubo un empate. Este encuentro es clave para mantener la ventaja en la lucha por los primeros puestos de la Premier League y, además, para la moral del plantel de Slot.
- 19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00)
Liverpool vs Crystal Palace, jornada 34 de la Premier League
Hace un año, los Reds se consagraban campeones de la liga inglesa. El presente en esta jornada 34 los encuentra en una posición muy distinta, peleando el ingreso a copas contra un lote grande de equipos.
- 25/04/26: Liverpool vs Crystal Palace - Premier League - (USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00)
El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
PSG
8 de abril
USA: 14:00
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Fulham
11 de abril
USA: 12:30
Premier League
USA: Telemundo Deportes
PSG
14 de abril
USA: 14:00
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Everton
19 de abril
USA: 9:00
Premier League
USA: Telemundo Deportes
Crystal Palace
25 de abril
USA: 9:00
Premier League
USA: Telemundo Deportes
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo