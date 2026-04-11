El Liverpool se impuso por marcador de 2-0 ante el Fulham, con goles de Rio Ngumoha y Mohamed Salah. Con este resultado, los Reds llegaron a 52 puntos y se ubican en el quinto puesto de la Premier League.

La definición ante los franceses y dos clásicos en la Premier, los desafíos más interesantes que le esperan al conjunto de Arne Slot.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool vs París Saint-Germain, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

La llave de cuartos de final entre estos dos gigantes del fútbol europeo se definirá en Anfield el martes 14 de abril. En la ida, el PSG se impuso por 2-0 en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

14/04/26: Liverpool vs PSG - UEFA Champions League - (USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00)

Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League

Liverpool v Everton - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El derbi de Merseyside es uno de los partidos más atractivos que tiene la Premier League. El historial favorece ampliamente al Liverpool, aunque no ha podido ganar en sus últimas tres visitas a la casa de su histórico rival.

19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00)

Liverpool vs Crystal Palace, jornada 34 de la Premier League

Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Liverpool FC/GettyImages

En su lucha por clasificar a la próxima Champions, Liverpool se cruzará con un rival que le ha traído más de un dolor de cabeza en los últimos cruces. El Crystal Palace lo eliminó de la Copa de la Liga, le ganó el partido de la ida en la Premier y también la final de la última Community Shield.

25/04/26: Liverpool vs Crystal Palace - Premier League - (USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00)

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

Liverpool v Manchester United - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El domingo 3 de mayo, el Liverpool viajará a Manchester para afrontar un nuevo clásico de Inglaterra. El último choque fue triunfo para los Red Devils en Anfield, por lo que Liverpool irá a Old Trafford con ánimos de revancha.

03/05/26: Manchester United vs Liverpool- Premier League - (USA: 10:30, MEX: 08:30, ESP: 16:30)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

Liverpool v Fulham - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

Se trata de otra final por el ingreso a las copas europeas de la próxima temporada, por lo que los Reds tendrán que dar el 110% si quieren meterse en la próxima UEFA Champions League vía tabla de la liga.

09/05/26: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool