El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras vencer 2-0 al Villarreal
El FC Barcelona se impuso al Villarreal por marcador de 0-2 en el Estadio de la Cerámica y terminará el año como líder de LaLiga. Los blaugranas se impusieron al Submarino Amarillo con goles de Raphinha y Lamine Yamal.
A continuación, los cinco próximos encuentros del FCB.
Espanyol vs FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga
El año 2026 comenzará por todo lo alto en Barcelona con el derbi de la ciudad condal entre el Espanyol y el Barça. El historial entre ambos equipos es muy favorable a los azulgrana. La última victoria perica fue en 2018 en los cuartos de final de la Copa del Rey 1-0, aunque acabó perdiendo la eliminatoria, mientras que en liga la última victoria del Espanyol frente al Barcelona en 2007.
- 03/01/26: Espanyol vs FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España
Después del derbi frente al Espanyol, el Barcelona viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. El equipo de Flick comenzará la defensa del título que ganó la temporada pasada enfrentándose al Athletic Club en la primera semifinal. En caso de ganar el partido, jugarían la final frente al ganador del Real Madrid vs Atlético de Madrid.
La última vez que ambos se enfrentaron, el Barça se impuso cómodamente por un 4-0.
- 07/01/26: FC Barcelona vs Athletic Club - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX DF, 20:00 ESP)
FC Barcelona vs Real Sociedad, jornada 20 de LaLiga
Una vez finalizada la Supercopa de España el FC Barcelona volverá a la competición doméstica y lo hará frente a un equipo que no se encuentra en su mejor momento, pero que siempre le pone las cosas difíciles. La Real Sociedad, que acaba de cambiar de entrenador, es un equipo con capacidad para sacar puntos del Camp Nou.
- 16-18/01/26: Espanyol vs FC Barcelona - LaLiga (Por definir)
Slavia Praga vs FC Barcelona, jornada 7 de Champions League
En enero vuelve la Champions League. Los azulgranas visitarán al Slavia de Praga en la penúltima jornada de la fase de liga con el objetivo de sumar los tres puntos. Ahora mismo el Barça ocupa la decimoquinta posición a solo dos puntos del Top 8 y saben que no pueden fallar si quieren clasificarse directamente para los octavs de final.
- 21/01/26: Slavia Praga vs FC Barcelona - Champions League (15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Real Oviedo, jornada 21 de LaLiga
El equipo de Hansi Flick tendrá la continuidad de su calendario frente al Oviedo en condición de local, siendo este rival uno de los colistas de LaLiga y candidato a perder la categoría al final de la temporada 2025/26.
- 25/01/26: FC Barcelona vs Real Oviedo - LaLiga (Por definir)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Espanyol
3 de enero
15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP
USA: fuboTV y ESPN Deportes
LaLiga
Athletic Club
7 de enero
12:30 ET US 11:30 MX DF 20:00 ESP
USA: fuboTV y ESPN Deportes
Supercopa de España
Real Sociedad
18 de enero
Por definir
USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: por definir
LaLiga
Slavia Praga
21 de enero
15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP
USA: Paramount+
Champions League
Real Oviedo
25 de enero
Por definir
USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: por definir
LaLiga
