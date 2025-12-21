El FC Barcelona se impuso al Villarreal por marcador de 0-2 en el Estadio de la Cerámica y terminará el año como líder de LaLiga. Los blaugranas se impusieron al Submarino Amarillo con goles de Raphinha y Lamine Yamal.

A continuación, los cinco próximos encuentros del FCB.

Espanyol vs FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona vs FC Barcelona - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El año 2026 comenzará por todo lo alto en Barcelona con el derbi de la ciudad condal entre el Espanyol y el Barça. El historial entre ambos equipos es muy favorable a los azulgrana. La última victoria perica fue en 2018 en los cuartos de final de la Copa del Rey 1-0, aunque acabó perdiendo la eliminatoria, mientras que en liga la última victoria del Espanyol frente al Barcelona en 2007.

03/01/26: Espanyol vs FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España

FC Barcelona vs Athletic Club | JOSEP LAGO/GettyImages

Después del derbi frente al Espanyol, el Barcelona viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. El equipo de Flick comenzará la defensa del título que ganó la temporada pasada enfrentándose al Athletic Club en la primera semifinal. En caso de ganar el partido, jugarían la final frente al ganador del Real Madrid vs Atlético de Madrid.

La última vez que ambos se enfrentaron, el Barça se impuso cómodamente por un 4-0.

07/01/26: FC Barcelona vs Athletic Club - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX DF, 20:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Sociedad, jornada 20 de LaLiga

FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Una vez finalizada la Supercopa de España el FC Barcelona volverá a la competición doméstica y lo hará frente a un equipo que no se encuentra en su mejor momento, pero que siempre le pone las cosas difíciles. La Real Sociedad, que acaba de cambiar de entrenador, es un equipo con capacidad para sacar puntos del Camp Nou.

16-18/01/26: Espanyol vs FC Barcelona - LaLiga (Por definir)

Slavia Praga vs FC Barcelona, jornada 7 de Champions League

Hansi Flick, FC Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

En enero vuelve la Champions League. Los azulgranas visitarán al Slavia de Praga en la penúltima jornada de la fase de liga con el objetivo de sumar los tres puntos. Ahora mismo el Barça ocupa la decimoquinta posición a solo dos puntos del Top 8 y saben que no pueden fallar si quieren clasificarse directamente para los octavs de final.

21/01/26: Slavia Praga vs FC Barcelona - Champions League (15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP)



FC Barcelona vs Real Oviedo, jornada 21 de LaLiga

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL OVIEDO-BARCELONA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

El equipo de Hansi Flick tendrá la continuidad de su calendario frente al Oviedo en condición de local, siendo este rival uno de los colistas de LaLiga y candidato a perder la categoría al final de la temporada 2025/26.

25/01/26: FC Barcelona vs Real Oviedo - LaLiga (Por definir)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora TV Competición Espanyol 3 de enero 15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes

MX: Sky Sports

ESP: Movistar LaLiga LaLiga Athletic Club 7 de enero 12:30 ET US 11:30 MX DF 20:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes

MX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Supercopa de España Real Sociedad 18 de enero Por definir

USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: por definir LaLiga Slavia Praga 21 de enero 15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP USA: Paramount+

MX: por definir ESP: Movistar Liga de Campeones Champions League Real Oviedo 25 de enero Por definir USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: por definir LaLiga

