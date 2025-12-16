El FC Barcelona debutó este martes en la Copa del Rey 2025/26 enfrentándose al Guadalajara en la ronda de dieciseisavos de final y pasando cómodamente con un 2-0.

Al equipo de Hansi Flick tan sólo le queda un partido para cerrar este 2025, y arrancará 2026 con un derbi y el primer título de la temporada en juego. Estos son los próximos compromisos que deberá afrontar el equipo azulgrana.

Villarreal vs FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga

El partido de la polémica, el Villarreal vs FC Barcelola que se iba a disputar en Miami finalmente se jugará en España, en el Estadio de La Cerámica. Este será el último partido del año 2025 para el equipo de Hansi Flick, que se irá de vacaciones como líder de LaLiga gracias a los cuatro puntos que tiene de ventaja sobre el Real Madrid.

21/12/25: Villarreal vs FC Barcelona - LaLiga (10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16:15 ESP)

Espanyol vs FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga

El año 2026 comenzará por todo lo alto en Barcelona con el derbi de la ciudad condal entre el Espanyol y el Barça. El historial entre ambos equipos es muy favorable a los azulgrana. La última victoria perica fue en 2018 en los cuartos de final de la Copa del Rey 1-0, aunque acabó perdiendo la eliminatoria, mientras que en liga la última victoria del Espanyol frente al Barcelona en 2007.

03/01/26: Espanyol vs FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España

Después del derbi frente al Espanyol, el Barcelona viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. El equipo de Flick comenzará la defensa del título que ganó la temporada pasada enfrentándose al Athletic Club en la primera semifinal. En caso de ganar el partido, jugarían la final frente al ganador del Real Madrid vs Atlético de Madrid.

La última vez que ambos se enfrentaron, el Barça se impuso cómodamente por un 4-0.

07/01/26: FC Barcelona vs Athletic Club - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX DF, 20:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Sociedad, jornada 20 de LaLiga

Una vez finalizada la Supercopa de España el FC Barcelona volverá a la competición doméstica y lo hará frente a un equipo que no se encuentra en su mejor momento, pero que siempre le pone las cosas difíciles. La Real Sociedad, que acaba de cambiar de entrenador, es un equipo con capacidad para sacar puntos del Camp Nou.

16-18/01/26: Espanyol vs FC Barcelona - LaLiga (Por definir)

Slavia Praga vs FC Barcelona, jornada 7 de Champions League

En enero vuelve la Champions League. Los azulgranas visitarán al Slavia de Praga en la penúltima jornada de la fase de liga con el objetivo de sumar los tres puntos. Ahora mismo el Barça ocupa la decimoquinta posición a solo dos puntos del Top 8 y saben que no pueden fallar si quieren clasificarse directamente para los octavs de final.

21/01/26: Slavia Praga vs FC Barcelona - Champions League (15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP)



Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora TV Competición Villarreal 21 de diciembre 10:15 ET US 09:15 MX DF 16:50 ESP USA: fuboTV y ESPN Deportes

MX: Sky Sports

ESP: DAZN LaLiga Espanyol 3 de enero de 2026 15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes

MX: Sky Sports

ESP: Movistar LaLiga LaLiga Athletic Club 7 de enero de 2026 12:30 ET US 11:30 MX DF 20:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes

MX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Supercopa de España Real Sociedad 18 de enero de 2026 Por definir

USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: por definir LaLiga Slavia Praga 21 de enero de 2026 15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP USA: Paramount+

MX: por definir ESP: Movistar Liga de Campeones Champions League

