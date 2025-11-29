El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer 3-2 al Leeds
El Manchester City se impuso por marcador de 3-2 al Leeds en la jornada 13 de la Premier League. Phil Foden, quien anotó un doblete, fue la gran figura de los Citizens en este duro duelo ante los Whites.
A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League, nada menos que ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu.
Fulham vs Manchester City, jornada 14 de la Premier League
El City ya no tiene ningún margen de error en la Premier League si quieren ganarla, y la visita a Craven Cottage aparece como una de las de alto riesgo en el futuro cercano.
- 02/12/25: Fulham vs Manchester City - Premier League - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)
Manchester City vs Sunderland, jornada 15 de la Premier League
Los Cityzens tendrán un encuentro sorprendentemente crucial contra el Sunderland, ya que estos, a pesar de ser recién ascendidos, están siendo una de las sorpresas de la temporada.
- 06/12/25: Manchester City vs Sunderland - Premier League - 07:00 (costa este de USA), 06:00 (MEX), 13:00 (ESP)
Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League
El Bernabéu será testigo de uno de los grandísimos partidos de la jornada 6 de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, con los dirigidos por Pep Guardiola visitando al mítico Real Madrid.
- 10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Crystal Palace vs Manchester City, jornada 16 de la Premier League
El equipo de Oliver Glasner es un hueso duro de roer y visitarlos en Selhurst Park es una tarea de alto riesgo para cualquiera, mucho más para un equipo con las irregularidades que muestra el City en esta temporada.
- 14/12/25: Crystal Palace vs Manchester City - Premier League - 09:00 (costa este de USA), 08:00 (MEX), 15:00 (ESP)
Manchester City vs Brentford, cuartos de final de la EFL Cup
La EFL Cup aparece como uno de los grandes objetivos para seguir sumando trofeos a la vitrina ciudadana, y para acceder entre los mejores cuatro tendrán que dejar en el camino a las Abejas.
- 17/12/25: Manchester City vs Brentford - EFL Cup - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)
Los próximos cinco encuentros del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Fulham
2 de diciembre
14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
Sunderland
6 de diciembre
07:00 (costa este de USA)
USA: Telemundo
Premier League
Real Madrid
10 de diciembre
15:00 (costa este de USA)
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Crystal Palace
14 de diciembre
09:00 (costa este de USA), 08:00 (MEX), 15:00 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
Brentford
17 de diciembre
14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)
USA: Telemundo
EFL Cup
