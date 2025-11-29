El Manchester City se impuso por marcador de 3-2 al Leeds en la jornada 13 de la Premier League. Phil Foden, quien anotó un doblete, fue la gran figura de los Citizens en este duro duelo ante los Whites.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League, nada menos que ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu.

Fulham vs Manchester City, jornada 14 de la Premier League

Fulham v Sunderland - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El City ya no tiene ningún margen de error en la Premier League si quieren ganarla, y la visita a Craven Cottage aparece como una de las de alto riesgo en el futuro cercano.

02/12/25: Fulham vs Manchester City - Premier League - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Manchester City vs Sunderland, jornada 15 de la Premier League

Sunderland v Arsenal - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

Los Cityzens tendrán un encuentro sorprendentemente crucial contra el Sunderland, ya que estos, a pesar de ser recién ascendidos, están siendo una de las sorpresas de la temporada.

06/12/25: Manchester City vs Sunderland - Premier League - 07:00 (costa este de USA), 06:00 (MEX), 13:00 (ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Bernabéu será testigo de uno de los grandísimos partidos de la jornada 6 de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, con los dirigidos por Pep Guardiola visitando al mítico Real Madrid.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Crystal Palace vs Manchester City, jornada 16 de la Premier League

FBL-ENG-PR-WOLVES-CRYSTAL PALACE | BEN STANSALL/GettyImages

El equipo de Oliver Glasner es un hueso duro de roer y visitarlos en Selhurst Park es una tarea de alto riesgo para cualquiera, mucho más para un equipo con las irregularidades que muestra el City en esta temporada.

14/12/25: Crystal Palace vs Manchester City - Premier League - 09:00 (costa este de USA), 08:00 (MEX), 15:00 (ESP)

Manchester City vs Brentford, cuartos de final de la EFL Cup

Brentford v Newcastle United - Premier League | MB Media/GettyImages

La EFL Cup aparece como uno de los grandes objetivos para seguir sumando trofeos a la vitrina ciudadana, y para acceder entre los mejores cuatro tendrán que dejar en el camino a las Abejas.

17/12/25: Manchester City vs Brentford - EFL Cup - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Los próximos cinco encuentros del Manchester City