El calendario comienza a hacerse apretado en LaLiga. Con ya varias fechas disputadas, los equipos comienzan con la doble competencia a raíz del comienzo de la fase de liga de la Champions League. A sabiendas de que es el gran objetivo, nadie quiere empezar con el pie izquierdo.

Ese es el caso del Atlético de Madrid, quien no comenzó de buena manera esta temporada 2025/26 y necesita de unos buenos resultados para asentarse. Este fin de semana, los Colchoneros consiguieron su primera victoria de la temporada tras vencer 2-1 al Villarreal.

A continuación, repasamos los compromisos que marcarán las próximas semanas del Atlético:

Liverpool vs Atlético de Madrid, Champions League

El primer encuentro de este calendario comenzará fuerte. Será el debut del Atlético de Madrid en la Champions League enfrentándose a uno de los grandes candidatos al título: el Liverpool. Será un encuentro de alta intensidad con muchas idas y vueltas donde los del Cholo deberán ajustar lo defensivo para traerse un buen resultado.

Liverpool vs Atlético de Madrid: jornada 1 de Fase de Liga de Champions League

Mallorca – Atlético de Madrid, LaLiga

El próximo desafío será como visitante en Son Moix, ante el Mallorca. Históricamente, los encuentros en la isla suelen ser exigentes para el Atlético, que estará obligado a imponer su jerarquía y evitar sobresaltos frente a un rival que se fortalece en casa. Además, la carga de partidos en el calendario puede convertirse en un factor determinante en esta parte del mes.

Mallorca vs Atlético de Madrid - Jornada 5 de LaLiga

Atlético de Madrid – Rayo Vallecano, LaLiga

El mes concluirá con el derbi madrileño frente al Rayo Vallecano, un duelo siempre especial y cargado de tensión. En el Metropolitano, el Atlético intentará consolidarse y sumar puntos clave ante un rival sin complejos, que ya ha sabido sorprender a los grandes en más de una oportunidad.

Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano - Jornada 6 de LaLiga

Atlético de Madrid – Real Madrid, LaLiga

El Atlético de Madrid afrontará muy pronto en el calendario uno de los partidos más esperados: el clásico capitalino frente al Real Madrid. La cita en el Metropolitano pondrá a prueba a los de Simeone ante un rival directo por la pelea en la cima. Más que tres puntos, será un examen de carácter en el arranque de la temporada.

Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jornada 7 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Frankfurt, Champions League

El último partido de este calendario será el primero en casa en la Champions League. Por la segunda jornada de la fase de liga, el Atleti recibirá a un Frankfurt que vendrá a sorprender para intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Atlético de Madrid vs Frankfurt - jornada 2 de la fase de liga de la Champions League

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid