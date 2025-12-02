El calendario con los próximos cinco partidos del Barcelona tras ganar 3-1 ante el Atlético de Madrid
Aunque finalizó la jornada 14 de LaLiga en el primer lugar, la versión 2025/2026 del FC Barcelona no se está pareciendo a aquella que maravilló a España y Europa durante el curso anterior, cuando se llevó por méritos propios los tres títulos locales y quedó a minutos de meterse hasta la final de la Champions League.
Es que la oncena que entrena Hansi Flick no ha encontrado esa intensidad en el campo, ni en fase ofensiva, y mucho menos en defensa, que tantos buenos resultados le generó en la 2024/2025, motivo por el cual le está costando mucho sacar los partidos adelante.
De hecho y a falta de disputar su hostil cotejo de este martes versus el Atlético de Madrid, como adelanto de la decimonovena fecha liguera, el Barça debe afrontar con la mayor seriedad y eficacia posible un calendario próximo con cinco compromisos ante rivales no poderosos, pero de buen funcionamiento colectivo y resultados positivos en el curso.
Betis vs. FC Barcelona, jornada 15 de LaLiga
Si la escuadra catalana desea mantenerse en la cima, asumiendo que venza al Atlético, estará obligada a sacar los tres puntos, este sábado en La cartuja, frente a un conjunto bético de notable campaña, dado que es quinto en liga y se ubica en el top 8 de la Europa League, camino a clasificar directo a los octavos de final en dicha competición.
- 06/12/25: Betis vs. FC Barcelona - LaLiga (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la Champions League
Sumergido en una mediocre fase inicial, producto de "apenas" siete puntos de 15 posibles, el Barcelona luce más obligado aún a ganar su cotejo de Champions del 9 de diciembre, cuando recibe al Eintracht Frankfurt, siempre que quiera conservar opciones de finalizar entre los ocho primeros y evitar así el repechaje de los octavos.
- 09/12/25: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)
FC Barcelona vs. Osasuna, jornada 16 de LaLiga
Osasuna suele ser una piedra en el zapato para los blaugranas en Pamplona, sin embargo, el panorama cambia radicalmente en la Ciudad Condal, donde los actuales campeones de España han vencido las últimas cinco veces que se han topado, con un global de goles de 13-0. De ese modo, los de Flick buscarán una nueva victoria, misma que les sirva para seguir peleando arriba.
- 13/12/25: FC Barcelona vs. Osasuna - LaLiga (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)
Villarreal vs. FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga
De la mediática y polémica posibilidad de disputarse en Miami, el Villareal-Barça del 21 de diciembre finalmente será en su sede original, La Cerámica. Asimismo, este atractivo juego podría decantar el primer lugar de la clasificación al cierra de la fecha 17, al margen de que en líneas generales, debe ser una visita hostil para el combinado culé.
- 21/12/25: Villarreal vs. FC Barcelona - LaLiga (10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16.15 ESP)
Espanyol vs. FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga
Tras el parón navideño, el Barcelona arrancará el año nuevo (3 de enero) con otro domicilio complicado, sobre el papel, puesto que afrontará el derbi catalán ante un Espanyol que actualmente es sexto y empatado a puntos con el Betis en la quinta casilla. Por consiguiente, es probable que la escuadra azulgrana se vea obligada a trabajar mucho para llevarse el triunfo del RCDE Stadium.
- 03/01/26: Espanyol vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Betis
6 de diciembre
12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: Movistar+
Eintracht Frankfurt
9 de diciembre
15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP
Champions League
USA: Paramount+ MX: Max y TNT Sports ESP: Movistar Liga de Campeones
Osasuna
13 de diciembre
12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes
Villarreal
21 de diciembre
10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16.15 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes
Espanyol
3 de enero de 2026
15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes
