La clasificación final de LaLiga de España según la Inteligencia Artificial, tras el empate del Real Madrid
La lucha por LaLiga 2025/2026 ha tomado un giro interesante y trepidante, tras completarse las primeras 14 jornadas, tanto que apenas tres puntos separan al líder, FC Barcelona, del cuarto en la clasificación, Atlético de Madrid.
En efecto, los blaugranas consiguieron el sábado la victoria 3-1 ante el Alavés, resultado que cobró aún más valor luego del empate dominical del Real Madrid frente al Girona en Montilivi, lo que permitió a la tropa de Hansi Flick colocarse puntero de la general, aunque apenas una unidad encima de los blancos. Mientras tanto, detrás de los dos gigantes españoles se sitúan el sorpresivo Villarreal, a sólo dos puntos de la cima, y el Atleti, a tres.
Con este panorama, la supercomputadora de Opta actualizó sus proyecciones y ubica nuevamente al Barça como el máximo candidato a coronarse en el ejercicio liguero. Es que la Inteligencia Artificial asigna a la oncena culé una expectativa de 83.44 puntos al final de esta campaña, agregando un 42.16% de probabilidades de retener el título.
Eso sí, la diferencia respecto al Real Madrid es mínima, ya que los merengues aparecen con una proyección de 83.30 unidades y un 41.33% de opciones de conseguir su segundo certamen de este calibre en los últimos tres años. Por consiguiente, la IA confirma la paridad entre ambos trasatlánticos.
Paradójicamente, debido a que puede igualar la posición de honor este martes si supera al mismo Barcelona en el nuevo Camp Nou, el Atlético ve reducidas sus probabilidades de obtener la corona española, con una estimación de 77.41 puntos y un 12.81% de opciones, siempre de acuerdo a Opta. Todavía más lejos queda el Villarreal, cuya notable temporada le permite mantenerse en la pelea por regresar a la Champions League, pero no en la estadística para llevarse los máximos honores en LaLiga, como consecuencia de una proyección de 72.38 unidades y apenas 3.63% de posibilidades de finalizar primero.
A pesar de estas predicciones nada está decidido, dado que, junto al Barça-Atleti, se enfrentan este miércoles Athletic Club y Real Madrid; dos duelos que podrían redefinir, una vez más, el pulso por el cetro en un campeonato que se perfila sumamente reñido
Posición final
Equipo
Puntos actuales
Expectativa de puntos finales
Porcentaje de obtención del título
1
FC Barcelona
34
83.44
42.16%
2
Real Madrid
33
83.30
41.33%
3
Atlético de Madrid
31
77.41
12.81%
4
Villarreal
32
72.38
3.63%
Otros equipos con opciones de meterse a la Champions League, según Opta
A diferencia de la Premier League inglesa, LaLiga de España no tiene nada asegurada obtener una quinta plaza a la próxima Champions.
De cualquier forma, hay otras cuatro escuadras que, según la IA, poseen alguna opción de luchar por la cuarta casilla y el posterior acceso al torneo de "La Orejona": el Betis; el Athletic Club; el Espanyol y el Getafe.
Posición final
Equipo
Puntos actuales
Expectativa de puntos finales
5
Real Betis
24
61.22
6
Athletic Club
20
54.48
7
Espanyol
24
54.00
8
Getafe
20
50.00
