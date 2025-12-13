El calendario con los próximos cinco partidos del Barcelona tras vencer 2-0 al Osasuna

De a poco, el FC Barcelona parece emular, al menos en clave local, a aquella escuadra que consiguió tres títulos (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) en la 2024/2025.

El equipo que entrena Hansi Flick acumula muchísimas victorias ligueras al hilo, las cuales le han llevado a asaltar el primer lugar de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja respecto al escolta, Real Madrid, que está inmerso en una gran crisis futbolística.

Ante el Osasuna, el conjunto culé sufrió más de lo esperado. Incluso, se fueron al descanso con un tenso empate a cero goles. Sin embargo, en la segunda mitad, Raphinha logró un doblete que le dio la victoria al Barcelona, mantendiéndolo como puntero de LaLiga, con 43 puntos luego de 17 jornadas disputadas.

El calendario con los próximos cinco partidos del Barcelona tras enfrentar al Osasuna

CD Guadalajara vs. FC Barcelona, dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Barça es el campeón vigente de la Copa del Rey | JOSEP LAGO/GettyImages

El Barcelona se estrenará, y defenderá su título, en la actual edición de Copa del Rey ya que visitará al CD Guadalajara, equipo de Primera RFEF (Tercera División). Sobre el papel, incluso con rotaciones, la entidad culé no debería tener problemas para meterse en octavos de final.

17/12/25: CD Guadalajara vs. FC Barcelona - Copa del Rey (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Villarreal vs. FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-COPENHAGEN | JOSE JORDAN/GettyImages

De la mediática y polémica posibilidad de disputarse en Miami, el Villareal-Barça del 21 de diciembre finalmente será en su sede original, La Cerámica. Asimismo, este atractivo juego podría decantar el primer lugar de la clasificación al cierre de la fecha 17, al margen de que en líneas generales, debe ser una visita hostil para el combinado blaugrana.

21/12/25: Villarreal vs. FC Barcelona - LaLiga (10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16:15 ESP)

Espanyol vs. FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Tras el parón navideño, el Barcelona arrancará el año nuevo (3 de enero) con otro domicilio complicado, en teoría, puesto que accionará en el derbi catalán versus un Espanyol que actualmente es quinto en la tabla. Por consiguiente, es probable que la escuadra culé se vea obligada a trabajar mucho para llevarse el triunfo del RCDE Stadium.

03/01/26: Espanyol vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs. Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España

Athletic Club v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Si los catalanes aspiran refrendar su corona en la Supercopa de España, a celebrarse de nuevo en Arabia, deberán ganar primero su duelo de semifinal contra el Athletic Club, el 7 de enero. Ya en caso de vencer a los Leones, los pupilos de Flick enfrentarían al triunfador de la otra llave entre Real Madrid y Atlético.

07/01/26: FC Barcelona vs. Athletic Club - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX DF, 20:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Sociedad, jornada 20 de LaLiga

Deportivo Alaves V Real Sociedad - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

A la espera de saber si jugó o no la final de la Supercopa y si obtuvo o no el título, los de Hansi Flick se meterán nuevamente en LaLiga para enfrentar al conjunto vasco con la intención de seguir mirando a todos desde arriba.

18/01/26: Espanyol vs. FC Barcelona - LaLiga (9:00 ET US, 8:00 MX DF, 15:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora TV Competición CD Guadalajara 17 de diciembre 15:00 ET US

16:00 MX DF

21:00 ESP



USA: por confirmar



MX: por confirmar



ESP: por confirmar Copa del Rey Villarreal 21 de diciembre 10:15 ET US 09:15 MX DF 16:50 ESP USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: DAZN LaLIga Espanyol 3 de enero de2026 15:00 ET US 14:00 MX DF 21:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: DAZN LaLiga Athletic Club 7 de enero de 2026 12:30 ET US 11:30 MX DF 20:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: DAZN Supercopa España Real Sociedad 18 de enero de 2026 9:00 ET US

8:00 MX DF 15:00 ESP



USA: fuboTV y ESPN Deportes MX: Sky Sports ESP: DAZN LaLiga

