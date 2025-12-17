El calendario de Cruz Azul para el Clausura 2026: fechas, partidos claves y más

Se terminó el Torneo Apertura 2025 con el Deportivo Toluca FC proclamándose campeón y llegando a 12 campeonatos de Primera División y ahora nos enfocamos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX pues han definido su calendario oficial.

La temporada regular y la Liguilla prometen ser especulares tomando en cuenta que el Play-In ha sido eliminado, por lo que nuevamente solo participarán en la fase final los mejores ocho equipos de la fase regular.

Además, habrá equipos alternando competencias entre la justa local y la Liga de Campeones de la Concacaf. El enlace del calendario completo lo puedes consultar aquí: https://bit.ly/3L3x0Ib

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol... 🤩🙌📅



¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026!



Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26

Fechas importantes del Clausura 2026

Inicio del Torneo: viernes 9 de enero.

Fin de la Fase Regular: domingo 26 de abril.

Fase Final arranca: 2 y 3 de mayo.

Gran Final: programada para el domingo 24 de mayo.

El calendario de Cruz Azul

📆 Nuestro calendario para el Clausura 2026 📆💙 pic.twitter.com/iFfubIxxeQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 16, 2025

Jornada 1: León vs Cruz Azul - 10 de enero

Jornada 2: Cruz Azul vs Atlas - 13 de enero

Jornada 3: Cruz Azul vs Puebla - 17 de enero

Jornada 4: Juárez vs Cruz Azul - 30 de enero

Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul - 7 de febrero

Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres - 15 de febrero

Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero

Jornada 8: Rayados vs Cruz Azul - 27 de febrero

Jornada 9: Santos vs Cruz Azul - 3 de marzo

Jornada 10: Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 7 de marzo

Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul - 14 de marzo

Jornada 12: Mazatlán vs Cruz Azul - 20 de marzo

Jornada 13: Cruz Azul vs Pachuca - 4 de abril

Jornada 14: América vs Cruz Azul - 11 de abril

Jornada 15: Cruz Azul vs Tijuana - 18 de abril

Jornada 16: Querétaro vs Cruz Azul - 21 de abril

Jornada 17: Cruz Azul vs Necaxa - 26 de abril

Partidos claves

La Máquina Celeste tendrá su revancha ante el Club Tigres UANL en la Jornada 6 el domingo 15 de febrero a las 19:00 horas.

En la capital, el Cruz Azul recibirá a las Chivas en partido correspondiente a la Jornada 7 el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria en punto de las 21:00 horas.

Para la Jornada 11 los Pumas UNAM fungirá como local frente al Cruz Azul el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas en el Olímpico Universitario.