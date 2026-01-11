El calendario de los próximos 5 encuentros del Real Madrid tras caer 3-2 ante el FC Barcelona en la Supercopa

El Real Madrid no superó su primera gran prueba de la temporada en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Si bien el conjunto merengue tuvo tramos de buen juego, el cuadro blaugrana fue superior en el balance general y se quedó con el título tras imponerse por 3-2.

Lejos de encontrar tregua, el conjunto blanco se enfrenta ahora a un calendario exigente en este arranque de enero, con compromisos decisivos repartidos entre Copa del Rey, Liga y Champions League. Partidos de alta carga competitiva que pondrán a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad del equipo para mantener la regularidad en todos los frentes.

Albacete Balompié vs Real Madrid– Octavos de final de la Copa del Rey

La primera parada será en el Carlos Belmonte, donde el Real Madrid afronta una eliminatoria a partido único ante el Albacete. Sobre el papel, el conjunto blanco parte como claro favorito, pero la Copa del Rey siempre es un terreno propicio para las sorpresas, especialmente jugando fuera de casa y ante un rival motivado. La clave estará en la seriedad defensiva y en evitar concesiones que permitan al equipo manchego crecer en el partido. Además, no se descartan rotaciones, lo que exigirá una respuesta inmediata de los menos habituales.

14/01/26 - Copa del Rey

Real Madrid vs Levante – Jornada 20 de LaLiga

De vuelta al Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Levante con la obligación de sumar tres puntos para no perder comba en la lucha por el liderato. El conjunto granota suele apostar por un bloque compacto y transiciones rápidas, por lo que el Madrid deberá imponer ritmo y precisión en campo rival. Un encuentro ideal para reafirmar sensaciones en casa y mantener la fortaleza como local en un momento clave de la temporada.

17/01/26 - LaLiga

Real Madrid vs AS Mónaco – Fase de liga de la Champions League

La Champions vuelve al Bernabéu con la visita del Mónaco, un rival joven, dinámico y peligroso al espacio. En esta fase de liga, cada punto es oro, y el Real Madrid sabe que hacer del estadio un fortín europeo es fundamental para avanzar con solvencia. El duelo exigirá máxima concentración, especialmente en defensa, y una gestión inteligente del partido para no verse sorprendido por la intensidad del conjunto francés.

20/01/26 - Champions League

Villarreal vs Real Madrid – Jornada 21 de LaLiga

Uno de los desplazamientos más complicados del mes será a La Cerámica. El Villarreal, siempre incómodo en casa, plantea partidos de alta exigencia táctica y ritmo elevado. Para el Real Madrid, será una prueba de madurez y competitividad, donde la gestión de los momentos del partido y la eficacia en las áreas pueden marcar la diferencia. Un tropiezo aquí podría tener consecuencias directas en la clasificación liguera.

24/01/26 - La Liga

Benfica vs Real Madrid – Fase de liga de la Champions League

El mes se cerrará con un clásico europeo en el Estádio da Luz. El Benfica, arropado por su afición, convierte cada partido continental en una batalla intensa. El Real Madrid afrontará este encuentro sabiendo que sacar un buen resultado fuera de casa en Champions puede ser decisivo para su posición final en la fase de liga. Será un choque de alto voltaje, ideal para medir el verdadero estado del equipo en este exigente inicio de año.

28/01/26 - Champions League

