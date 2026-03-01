El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras perder 2-0 contra el Toluca
El Club Deportivo Guadalajara visitó al vigente monarca del balompié azteca el Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Nemesio Diez con el objetivo de preservar su liderato, luego de que la semana pasada rompieran su invicto y paso perfecto tras caer con la Máquina Celeste.
Con goles de Jesús Gallardo y de Jorge Roberto Díaz, los Diablos Rojos del Toluca derrotaron 2-0 al Rebaño Sagrado, que luego de ganar sus primeros seis encuentros del torneo de Clausura 2026, ya suman dos derrotas de manera consecutiva.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado no solo entre los mejores ocho clubes del torneo si no como líder o dentro de los primeros tres puestos tras un gran arranque de certamen.
Atlas vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Guadalajara, Jalisco
- Estadio: Jalisco
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Chivas vs Santos Laguna - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 19:07 horas (Estados Unidos), 18:07 horas (México), 02:07 horas (España)
Chivas vs León - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de marzo
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)
Monterrey vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de marzo
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX
- ¿Cuándo?: 5 de abril
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.