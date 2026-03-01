El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras perder 2-0 contra el Toluca

El Club Deportivo Guadalajara visitó al vigente monarca del balompié azteca el Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Nemesio Diez con el objetivo de preservar su liderato, luego de que la semana pasada rompieran su invicto y paso perfecto tras caer con la Máquina Celeste.

Con goles de Jesús Gallardo y de Jorge Roberto Díaz, los Diablos Rojos del Toluca derrotaron 2-0 al Rebaño Sagrado, que luego de ganar sus primeros seis encuentros del torneo de Clausura 2026, ya suman dos derrotas de manera consecutiva.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado no solo entre los mejores ocho clubes del torneo si no como líder o dentro de los primeros tres puestos tras un gran arranque de certamen.

Atlas vs Chivas - Liga MX

Atlas vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Chivas vs Santos Laguna - Liga MX

Chivas vs Santos Laguna | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 19:07 horas (Estados Unidos), 18:07 horas (México), 02:07 horas (España)

Chivas vs León - Liga MX

Chivas vs León | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)

Monterrey vs Chivas - Liga MX

Monterrey vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX

Chivas vs Pumas UNAM | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)

