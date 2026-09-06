El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 0-3 al San Luis

Chivas regresó al camino de la victoria luego de golear 0-3 al San Luis en el Estadio Libertad Financiera, gracias a las dianas de Ricardo Marín y Richard Ledezma, sumado a un autogol del arquero Andrés Sánchez tras un remate de Santi Sandoval que pegó en el poste.



Con este triunfo en la Jornada 7, el Rebaño Sagrado arribó hasta la segunda posición del Apertura 2026 al haber cosechado 14 puntos, tras cuatro ganados, dos empates y un descalabro.



Es momento de celebrar para el Guadalajara, sin embargo, vienen algunos rivales complicados, ya que se acercan el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío.



Aquí está el calendario de los siguientes encuentros del club rojiblanco:

̶O̶g̶a̶l̶a̶ ̶g̶a̶n̶e̶ ̶C̶h̶i̶v̶a̶s̶ ̶o̶g̶a̶l̶a̶



🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con goles de @Richymarin19 y @richydezma, además de un autogol, regresamos a casa con los 3 puntos 🔴⚪️ pic.twitter.com/wac1u4w6f2 — CHIVAS (@Chivas) September 6, 2026

Chivas vs Pumas

Domingo, 13 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 8, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Adalberto Carrasquilla | Jam Media/GettyImages

Un clásico, no clásico. Universitarios y rojiblancos tienen una rivalidad especial que surgió hace muchos años. A diferencia del Guadalajara, la UNAM no vio acción en esta jornada, ya que su juego contra León fue aplazado hasta el próximo jueves 10 de septiembre. Por otro lado, el club auriazul acaba de repatriar a César ‘Chino’ Huerta y se reencontrará una vez más con la afición rojiblanca, la cual lo abuchea cada que lo ve. El último choque entre los dos acabó 2-2 en el Estadio Akron, con un doblete de Armando 'Hormiga' González, mientras por los visitantes apareció Uriel Antuna junto a un autogol de José Castillo.

América vs Chivas

Sábado, 19 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Ramón Juárez e Isaías Violante | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

El Clásico de Clásicos se vivirá una vez más. El técnico argentino Gabriel Milito y compañía visitan El Coloso de Santa Úrsula, lo que podría representar una ventaja para los azulcremas, sin embargo, los rojiblancos saben muy bien como llenar el inmueble y hacerse sentir. El Más Odiado se mantiene como el puntero de la tabla sin tener alguna derrota en su camino, aunque en esta jornada no vio actividad ya que tiene el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 frente a León. La última vez que el Campeonísimo visitó el Nido se impuso 1-2 a través de Roberto Alvarado y La Hormiga.

Chivas vs Querétaro

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Carlo Garcia | Jam Media/GettyImages

El Rebaño regresa a La Fortaleza para recibir a Gallos Blancos, que al igual que otros tantos, no disputó su partido de la presente fecha porque fue reprogramado debido a la participación de Rayados en la gran final de la Leagues Cup. Los queretanos han hecho un torneo aceptable gracias a la continuidad brindada al chileno Esteban González, pues aparecen en el sexto peldaño con diez unidades. Ya mostraron que de visita tienen argumentos, así que podrían complicar al Guadalajara.

Atlas vs Chivas

Sábado, 10 de octubre

Estadio Jalisco

Jornada 11, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Manuel Capasso | Jam Media/GettyImages

El Clásico Tapatío se celebrará en el Coloso de la Calzada Independencia, que mucho tiempo fue el hogar de los rojiblancos, aunque sigue pareciéndolo porque lo llenan cada que se lleva a

cabo este compromiso. Los Rojinegros tienen un buen proyecto debido a sus nuevos dueños, apareciendo en el quinto escalón con doce unidades, aunque ya se vio que no son invencibles porque ya tienen dos descalabros en seis jornadas, además este sábado por la noche se miden al Atlante en Jalisco. El semestre pasado se jugo dicho encuentro en el citado inmueble y El Rebaño Sagrado se llevó los tres puntos al vencer 1-2 tras las dianas de La Hormiga y Ángel Sepúlveda.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Fernando Gorriaran | Manuel Guadarrama/GettyImages

La Fortaleza servirá de sede para recibir a los felinos, los cuales están lejos del nivel acostumbrado porque apenas ha logrado una victoria tras seis jornadas, consiguiendo dos empates y tres derrotas. Ese tema podría servir de ventaja para el Guadalajara, no obstante, la U de Nuevo León es impredecible ya que cuenta con futbolistas que pueden marcar la diferencia en cualquier instante, tal como el argentino Juan Brunetta, el uruguayo Fernando Gorriarán y Diego Laínez. Los dos chocaron en los cuartos de final del Clausura 2026, con los tapatíos avanzando al dejar 3-3 el global y avanzar por su mejor posición en la tabla, gracias a un doblete de Santi Sandoval.