El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-1 al Mazatlán

El Club Deportivo Guadalajara visitó al Mazatlán FC en el duelo correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2026. Con goles de Efraín Álvarez y de la Hormiga González, el conjunto rojiblanco logró su quinta victoria de manera consecutiva, aunque cerró el compromiso con sentimientos encontrados, debido a la lesión sufrida por parte de Luis Romo en los minutos finales.

A continuación, te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a mantener al Rebaño Sagrado en lo más alto de la tabla general

Chivas vs América - Liga MX

Chivas vs América | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-1, en favor del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo?: 14 de febrero

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Cruz Azul vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en los cuartos de final de vuelta por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó con un emocionante 3-2 en favor del conjunto cementero, avanzando así a las semifinales por el campeonato mexicano.

¿Cuándo?: 21 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)

Toluca vs Chivas - Liga MX

Toluca vs Chivas | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó con un contundente 3-0 en favor de los Diablos Rojos.

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Atlas vs Chivas - Liga MX

Atlas vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en un duelo de la Liga MX, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 4-1 en favor del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Chivas vs Santos Laguna - Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-SANTOS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el resultado fue 1-0, en favor del conjunto lagunero. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del TSM.

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 12:00 horas (España)

MÁS NOTICIAS SOBRE LAS CHIVAS