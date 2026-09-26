El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras caer 4-2 ante el Atlante
La noche del viernes 25 de septiembre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a los Potros de Hierro del Atlante, para el partido correspondiente a la fecha número 10 por el torneo de Apertura 2026.
Con goles de Luis Puente, Luis Ángel Calzadilla Santillán, Eduardo Tercero y Jhojan Julio, el Atlante goleó 4-2 a Rayados, quienes descontaron por conducto de Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa.
La Pandilla del Cerro de la Silla han sufrido ya cuatro descalabros en lo que va de la campaña, ya no hay margen de error si aspiran a clasificar entre los mejores.
Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.
América vs Monterrey
Sábado, 10 de octubre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 11, Liga MX
Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)
Las Águilas por fin perdieron el invicto en el campeonato y vaya manera de hacerlo, pues fueron vapuleadas 4-1 por Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Había mucha crítica hacia los azulcremas porque en su calendario se encontraron primero con rivales más endebles dejando para la segunda parte a los más difíciles. Será una revancha rápida para el Ave, recordando que fue eliminada en penales por Rayados en la Leagues Cup.
Monterrey vs Pachuca
Domingo, 18 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 12, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
Los Tuzos golearon 0-3 esta jornada al Atlante, aun cuando se pensaba que podían haber quedado debilitados por vender a Elías Montiel al Atlas. Los de la Bella Airosa están cerca de los puestos de Liguilla, sacando un punto de diferencia a los regios. El torneo pasado, los Sombrerudos no aprovecharon la localía y fueron superados 1-3 pese a un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos.
Puebla vs Monterrey
Miércoles, 21 de octubre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 13, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.
Monterrey vs Chivas
Sábado, 24 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 14, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.
Monterrey vs Tijuana
Sábado, 31 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 15, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.