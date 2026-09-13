El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras empatar 0-0 con Tigres en el Clásico Regio
El Clásico Regio 143 entre Rayados de Monterrey y Tigres se disputó este sábado en el Estadio BBVA, sin que los goles llegaran. Con esto, los locales arribaron a diez unidades en el Apertura 2026, mientras los universitarios cosecharon siete.
Al final del encuentro, Gerardo Arteaga fue expulsado tras un conato de bronca con Diego Laínez, así que se perderá el siguiente compromiso. Del mismo modo, Carlos Salcedo volvió a lesionarse.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos de La Pandilla:
Monterrey vs Cruz Azul
Sábado, 19 de septiembre
Estadio BBVA
Jornada 9, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
No cabe duda que será un choque complicado para los regios luego del gran espectáculo que los cementeros dieron en el Clásico Joven al golear al América. Matías Almeyda deberá preparar de la mejor forma a sus pupilos para poder sacar puntos ante el actual campeón del fútbol mexicano. Quitando la Copa Campeones de la CONCACAF, el último duelo de Liga entre los dos terminó con caída de La Pandilla 0-2 gracias a los argentinos Carlos Rotondi y Agustín Palavecino.
Atlante vs Monterrey
Viernes, 25 de septiembre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 10, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Rayados se reencuentra con los Potros de Hierro tras más de una década. Su último registro nos brindó una victoria 3-2 en suelo regio, el 29 de marzo del 2014. El equipo azulgrana viene de ser goleado 0-3 por el Pachuca, sumando ya más de cinco compromisos sin saber qué es ganar.
América vs Monterrey
Sábado, 10 de octubre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 11, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Las Águilas por fin perdieron el invicto en el campeonato y vaya manera de hacerlo, pues fueron vapuleadas 4-1 por Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Había mucha crítica hacia los azulcremas porque en su calendario se encontraron primero con rivales más endebles dejando para la segunda parte a los más difíciles. Será una revancha rápida para el Ave, recordando que fue eliminada en penales por Rayados en la Leagues Cup.
Monterrey vs Pachuca
Domingo, 18 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 12, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Los Tuzos golearon 0-3 esta jornada al Atlante, aun cuando se pensaba que podían haber quedado debilitados por vender a Elías Montiel al Atlas. Los de la Bella Airosa están cerca de los puestos de Liguilla, sacando un punto de diferencia a los regios. El torneo pasado, los Sombrerudos no aprovecharon la localía y fueron superados 1-3 pese a un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos.
Puebla vs Monterrey
Miércoles, 21 de octubre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 13, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.