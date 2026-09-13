El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras empatar 0-0 con Tigres en el Clásico Regio

El Clásico Regio 143 entre Rayados de Monterrey y Tigres se disputó este sábado en el Estadio BBVA, sin que los goles llegaran. Con esto, los locales arribaron a diez unidades en el Apertura 2026, mientras los universitarios cosecharon siete.



Al final del encuentro, Gerardo Arteaga fue expulsado tras un conato de bronca con Diego Laínez, así que se perderá el siguiente compromiso. Del mismo modo, Carlos Salcedo volvió a lesionarse.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos de La Pandilla:

🥊 ¡EL CLÁSICO REGIO TERMINÓ CALIENTE!



Ya en el cierre del partido, Diego Lainez y Gerardo Arteaga se encararon y terminaron expulsados tras el conato de bronca entre jugadores de Tigres y Rayados.



El 0-0 no tuvo goles, pero sí dejó tensión hasta el último segundo. 😮‍💨… pic.twitter.com/DyPssl9uxW — POSTA Deportes (@POSTADeportes) September 13, 2026

Monterrey vs Cruz Azul

Sábado, 19 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 9, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jose Paradela, Carlos Rodriguez | Manuel Velasquez/GettyImages

No cabe duda que será un choque complicado para los regios luego del gran espectáculo que los cementeros dieron en el Clásico Joven al golear al América. Matías Almeyda deberá preparar de la mejor forma a sus pupilos para poder sacar puntos ante el actual campeón del fútbol mexicano. Quitando la Copa Campeones de la CONCACAF, el último duelo de Liga entre los dos terminó con caída de La Pandilla 0-2 gracias a los argentinos Carlos Rotondi y Agustín Palavecino.

Atlante vs Monterrey

Viernes, 25 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Miguel Herrera | YURI CORTEZ/GettyImages

Rayados se reencuentra con los Potros de Hierro tras más de una década. Su último registro nos brindó una victoria 3-2 en suelo regio, el 29 de marzo del 2014. El equipo azulgrana viene de ser goleado 0-3 por el Pachuca, sumando ya más de cinco compromisos sin saber qué es ganar.

América vs Monterrey

Sábado, 10 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 11, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

Las Águilas por fin perdieron el invicto en el campeonato y vaya manera de hacerlo, pues fueron vapuleadas 4-1 por Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Había mucha crítica hacia los azulcremas porque en su calendario se encontraron primero con rivales más endebles dejando para la segunda parte a los más difíciles. Será una revancha rápida para el Ave, recordando que fue eliminada en penales por Rayados en la Leagues Cup.

Monterrey vs Pachuca

Domingo, 18 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 12, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Javier Vallejo | Hector Vivas/GettyImages

Los Tuzos golearon 0-3 esta jornada al Atlante, aun cuando se pensaba que podían haber quedado debilitados por vender a Elías Montiel al Atlas. Los de la Bella Airosa están cerca de los puestos de Liguilla, sacando un punto de diferencia a los regios. El torneo pasado, los Sombrerudos no aprovecharon la localía y fueron superados 1-3 pese a un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos.

Puebla vs Monterrey

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 13, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Mathias Tomas | Jam Media/GettyImages

Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.