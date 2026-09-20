El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 1-0 al Cruz Azul

La noche del sábado 19 de septiembre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la fecha número nueve por el torneo de Apertura 2026.

Con un solitario gol del canterano rayado César Garza, la escuadra local se quedó con los tres puntos.

Ahora, te dejamos con el calendario de los próximos cinco partidos de la Pandilla, de cara a lo que resta de la camapaña.

Atlante vs Monterrey

Viernes, 25 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Miguel Herrera | YURI CORTEZ/GettyImages

Rayados se reencuentra con los Potros de Hierro tras más de una década. Su último registro nos brindó una victoria 3-2 en suelo regio, el 29 de marzo del 2014. El equipo azulgrana viene de ser goleado 0-3 por el Pachuca, sumando ya más de cinco compromisos sin saber qué es ganar.

América vs Monterrey

Sábado, 10 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 11, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

Las Águilas por fin perdieron el invicto en el campeonato y vaya manera de hacerlo, pues fueron vapuleadas 4-1 por Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Había mucha crítica hacia los azulcremas porque en su calendario se encontraron primero con rivales más endebles dejando para la segunda parte a los más difíciles. Será una revancha rápida para el Ave, recordando que fue eliminada en penales por Rayados en la Leagues Cup.

Monterrey vs Pachuca

Domingo, 18 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 12, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Javier Vallejo | Hector Vivas/GettyImages

Los Tuzos golearon 0-3 esta jornada al Atlante, aun cuando se pensaba que podían haber quedado debilitados por vender a Elías Montiel al Atlas. Los de la Bella Airosa están cerca de los puestos de Liguilla, sacando un punto de diferencia a los regios. El torneo pasado, los Sombrerudos no aprovecharon la localía y fueron superados 1-3 pese a un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos.

Puebla vs Monterrey

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 13, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Mathias Tomas | Jam Media/GettyImages

Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.

Monterrey vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.

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