El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras caer 2-0 ante Juárez FC
La noche del viernes 18 de septiembre del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos se enfrentaron al equipo de Tigres UANL, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2026.
Juárez FC llegaba a este compromiso como una víctima absoluta. De ocho partidos disputados, los Bravos habían perdido todos. Un empate habría significado mucho para ellos. Sin embargo, su rival era Tigres, e hicieron tan mal las cosas que acabaron cediéndole el triunfo al conjunto fronterizo, por un marcador de 2-0.
Con el ánimo por los suelos y ya prácticamente eliminados de la liguilla, los Tigres UANL buscarán cerrar el semestre de forma decorosa. Aquí te dejamos el calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL.
Tigres vs Puebla
Sábado, 26 de septiembre
Estadio Universitario
Jornada 10, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Normalmente se pensaría que los felinos parten como amplios favoritos, pero su performance de este semestre ha estado por debajo de lo cotidiano. La Franja, ahora bajo el mando de Gerardo Espinoza, ha hecho una buena labor sacando buenos resultados con 13 puntos tras siete jornadas, incluidas cuatro victorias.
Tigres vs Toluca
Viernes, 9 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 11, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Los Diablos Rojos siguen en plan grande este semestre. Acaban de conquistar la Leagues Cup 2026, aparte golearon 5-2 al Atlas. La última vez que los dos chocaron fue en la final de la Concachampions, que acabó pintada de escarlata. En el Clausura 2026 dividieron unidades al terminar 0-0 en el Volcán.
Chivas vs Tigres
Sábado, 17 de octubre
Estadio Akron
Jornada 12, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Guadalajara está desplegando un buen fútbol y finalmente cayeron los esperados goles en las fechas pasadas tras haber generado varias dudas. De cualquier forma, hay un espinita clavada para los Incomparables, ya que en el Clausura 2026 les tocó eliminarse en los cuartos de final de la Liguilla, con los rojiblancos saliendo airosos.
Tigres vs León
Martes, 20 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 13, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Aun cuando los Panzas Verdes se vieron bien en la Leagues Cup, en el torneo local están por debajo de las expectativas, ya que aparecen en el doceavo peldaño de la clasificación con diez unidades. Pumas acaba de vencerlos 3-1 en Ciudad Universitaria. El semestre pasado, La Fiera perdió en casa por 1-2 tras los tantos de Marcelo Flores y Laínez.
Pumas vs Tigres
Sábado, 24 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 14, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en la jornada número dos por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los Pumas de la UNAM. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.