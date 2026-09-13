El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras empatar 0-0 con Rayados en el Clásico Regio

El Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres en el Estadio BBVA acabó sin anotaciones, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.



Gracias a esto, los universitarios llegaron a siete puntos en la clasificación, además Diego Laínez se fue expulsado tras un conato de bronca con Gerardo Arteaga.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos de club regio:

🥊 ¡EL CLÁSICO REGIO TERMINÓ CALIENTE!



Ya en el cierre del partido, Diego Lainez y Gerardo Arteaga se encararon y terminaron expulsados tras el conato de bronca entre jugadores de Tigres y Rayados.



El 0-0 no tuvo goles, pero sí dejó tensión hasta el último segundo. 😮‍💨… pic.twitter.com/DyPssl9uxW — POSTA Deportes (@POSTADeportes) September 13, 2026

Juárez vs Tigres

Viernes, 18 de septiembre

Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Denzell Garcia | Jam Media/GettyImages

Los felinos se miden a los fronterizos, quienes son un total desastre porque no han podido ganar en todo el campeonato. Los Bravos tienen 18 goles en contra y no parece que vayan a enderezar las cosas. Pese a esto, el último registro entre ambas instituciones terminó 2-1 a favor de los juarenses.

Tigres vs Puebla

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Universitario

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Mathias Tomas | Jam Media/GettyImages

Normalmente se pensaría que los felinos parten como amplios favoritos, pero su performance de este semestre ha estado por debajo de lo cotidiano. La Franja, ahora bajo el mando de Gerardo Espinoza, ha hecho una buena labor sacando buenos resultados con 13 puntos tras siete jornadas, incluidas cuatro victorias.

Tigres vs Toluca

Viernes, 9 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 11, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

Los Diablos Rojos siguen en plan grande este semestre. Acaban de conquistar la Leagues Cup 2026, aparte golearon 5-2 al Atlas. La última vez que los dos chocaron fue en la final de la Concachampions, que acabó pintada de escarlata. En el Clausura 2026 dividieron unidades al terminar 0-0 en el Volcán.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Chivas | Jam Media/GettyImages

El Guadalajara está desplegando un buen fútbol y finalmente cayeron los esperados goles en las fechas pasadas tras haber generado varias dudas. De cualquier forma, hay un espinita clavada para los Incomparables, ya que en el Clausura 2026 les tocó eliminarse en los cuartos de final de la Liguilla, con los rojiblancos saliendo airosos.

Tigres vs León

Martes, 20 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 13, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Iván Moreno | Hector Vivas/GettyImages

Aun cuando los Panzas Verdes se vieron bien en la Leagues Cup, en el torneo local están por debajo de las expectativas, ya que aparecen en el doceavo peldaño de la clasificación con diez unidades. Pumas acaba de vencerlos 3-1 en Ciudad Universitaria. El semestre pasado, La Fiera perdió en casa por 1-2 tras los tantos de Marcelo Flores y Laínez.