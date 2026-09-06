El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras empatar 1-1 con Necaxa

Tigres no pudo hacerse con su segunda victoria del Apertura 2026 bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, ya que a pesar de jugar en el Estadio Universitario tuvo que venir de atrás para rescatar el empate 1-1 frente al Necaxa en la Jornada 7 de la Liga MX.



A los doce minutos, el argentino Matías Espíndola hizo una gran jugada individual que acabó con su remate estrellándose en el larguero, pero Owen González contó con la buena fortuna de estar en el momento preciso para tomar el rebote y mandar a guardar el esférico.



A cinco minutos de concluir la primera parte, el argentino Juan Brunetta cobró un tiro de esquina, donde encontró al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien metió un cabezazo imposible de detener para el arquero Luis Jiménez.



Con mucho trabajo por delante, estos son los siguientes duelos del club felino:

Monterrey vs Tigres

Domingo, 13 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 8, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Hugo Cuypers | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

El norte se paralizará este día, además se armará la carnita asada porque se celebra una edición más del Clásico Regio. La Pandilla se ha visto al irregular, aunque está en la lucha por hacerse con el trofeo de la Leagues Cup 2026. El técnico argentino Matías Almeyda ha sabido sacarle brillo a los refuerzos del semestre, es decir, el uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers y Orbelín Pineda. Rayados llega como favoirto debido al pobre presente felino, sin embargo, en los clásicos poco importan las estadísticas y cómo vayan las cosas porque el orgullo está en juego.

Juárez vs Tigres

Viernes, 18 de septiembre

Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

FC Juarez | Jam Media/GettyImages

La U de Nuevo León enfrenta a unos Bravos que no están muy bravos. Parecía que los fronterizos daban señales de vida tras sorprender con dos triunfos en la Leagues Cup, pero el interinato de Salvador Valero no funcionó, apostando ahora por la experiencia del argentino Gustavo Lema. Luego de un nuevo descalabro por 0-2 en manos de Pachuca, los de Ciudad Juárez están hundidos en el sótano sin puntos y con 18 anotaciones en contra. Luce muy lejano que los de Chihuhua puedan pegarle a los universitarios pese a ser locaes.

Tigres vs Puebla

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Universitario

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Icaro Da Conceicao | Manuel Velasquez/GettyImages

Los felinos afilan los dientes para darle la bienvenida a los camoteros, quienes han sorprendido pese a que no hicieron grandes fichajes. La apuesta por Gerardo Espinoza ha estado funcionando, tanto que están arañando puestos de Liguilla. La Franja no vio acción este fin de semana porque varios juegos se reprogramaron, entre ellos, el que tendría contra Toluca en el Cuauhtémoc.

Tigres vs Toluca

Viernes, 9 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 11, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Federico Pereira | Maria Lysaker/GettyImages

Un encuentro complicado para los regios. Los del argentino Antonio Mohamed suman cuatro triunfos al hilo, así que se perfilan como uno de los favoritos a hacerse con el título, sin olvidar que también está por adjudicarse otro trofeo, pues llegó a la final de la Leagues Cup ante Rayados. Apenas el pasado mes de mayo, los choriceros le arrebataron la Copa de Campeones de la CONCACAF a los universitarios a imponerse 6-5 en penales tras igualar 1-1.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santiago Sandoval, Hugo Camberos | Jam Media/GettyImages

Sin duda alguna será otro compromiso difícil porque el Guadalajara ha logrado superar el cerrojo que le impedía sacar buenos resultados: la contundencia. Pese a la partida de Armando González, al Rebaño no le está haciendo falta quien marque los goles. Apenas esta jornada, los rojiblancos se pasaron en el Libertad Financiera para golear 0-3 al San Luis, catapultándose hasta el subliderato. Se debe recordar que su último enfrentamiento fue en los cuartos de final del Clausura 2026 y los tapatíos avanzaron por su mejor posición en la tabla luego de igualar 3-3 en el global.