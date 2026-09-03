El calendario de los próximos 5 partidos del América tras caer en penales ante Rayados

La noche del miércoles 2 de septiembre del 2026, las Águilas del América se enfrentaron al Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a las semifinales por la Leagues CUP 2026. El encuentro acabó 2-2 en tiempo regular, y en penales Rayados ganó 5-4. Alan Cervantes falló por parte del América.

Ahora, el conjunto azulcrema deberá concentrarse de lleno en el encuentro del próximo domingo, cuando se enfrenten a los Panzas Verdes de León en el partido por el tercer lugar del torneo binacional.

América vs León

Domingo, 6 de septiembre

Estadio: Por deinfir

Tercer Lugar, Leagues CUP 2026

Horario: Por definir

FBL-MEX-ATLANTE-LEON | YURI CORTEZ/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una emocionante victoria para los azulcremas, por un marcador de 3-2.

América vs Xolos

Miércoles, 9 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 7, Liga MX

Horario: Por definir

Gilberto Mora | Francisco Vega/GettyImages

La Jauría ya conoció el sabor de la derrota a manos de Chivas la fecha pasada, sin embargo, para esta jornada volvió a ladrar con fuerza después de pegarle 2-0 a los Pumas con un doblete de Gilberto Mora, quien convirtió dos veces desde el manchón penal. Los del uruguayo Sebastián Abreu marchan en la segunda posición de la tabla general. El último choque entre ambos acabó sin goles en el Estadio Caliente, aunque en la última visita de Tijuana al Coloso de Santa Úrsula, los de casa salieron airosos por 3-1.

Cruz Azul vs América

Viernes, 11 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 8, Liga MX

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Jeremy Márquez y José Paradela | Jam Media/GettyImages

El Clásico Joven llega para enfrentar a dos de los clubes que siempre son favoritos para ser campeón. A diferencia de los azulcremas, los celestes ya tienen tres derrotas en el semestre. La Máquina ha sufrido por el tema de las lesiones, pero, quizá, para esta fecha el técnico Joel Huiqui ya contará con carro completo. El último Clásico Joven nos regaló un empate 1-1 en el Nido.

América vs Chivas

Sábado, 19 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Ricardo Marín, Hugo Camberos y Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Inmediatamente se celebra el Clásico Nacional. Otra buena prueba para Almada y sus pupilos. El Guadalajara ha demostrado un buen fútbol, pero como suele ser costumbre, la definición es su talón de Aquiles. En la presente jornada, el Rebaño Sagrado dividió unidades luego que el Pachuca rescatara el empate 1-1. El último Clásico Nacional terminó con un triunfo 1-0 a favor del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

Necaxa vs América

Domingo, 27 de septiembre

Estadio Victoria

Jornada 10, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Rogelio Cortez | Jam Media/GettyImages

Después de unos partidos que podrían ser complicados para El Más Odiado, toca turno de enfrentar a los Rayos de visita. El proyecto del uruguayo Martín Varini sigue sin carburar a pesar de que le dieron continuidad, recordando que el equipo hidrocálido se preocupa más por vender jugadores que por tener éxitos deportivos. El club de Aguascalientes acaba de perder 1-3 contra Cruz Azul.

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