El calendario de los próximos 5 partidos del América tras derrotar 0-1 al Querétaro

Las Águilas del América iniciaron con victoria su travesía en el Apertura 2026, de la Liga MX. Un solitario tanto de Isaías Violante bastó para que los azulcremas pudieran derrotar al Querétaro en el Estadio Corregidora, aun cuando el capitán Henry Martín desperdició la oportunidad de adelantar a los suyos al fallar un penal contra Guillermo Allison.



A pesar de las ausencias de sus seleccionados nacionales, los uruguayo Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, así como Israel Reyes y el estadounidense Alejandro Zendejas, los emplumados, bajo el mando del uruguayo Guillermo Almada, tuvieron un arranque esperado, aunque en la recta final del encuentro se quedaron con diez elementos por la expulsión de Alan Cervantes.

Hubo penal para el @ClubAmerica 🦅 y aunque Henry Martín falló, las Águilas se llevaron el triunfo ante @Club_Queretaro 🐓 pic.twitter.com/i2DprKLLXf — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) July 19, 2026

Sin más, aquí está el calendario de los próximos encuentros del Club América:

Atlante vs América

Viernes, 24 de julio

Estadio Banorte Azteca

Jornada 2, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Miguel Herrera | Jam Media/GettyImages

El Clásico Capitalino original, o también conocido como el Clásico de las Antípodas, volverá a vivirse en la Primera División después de más de una década, tras el retorno de los Potros de Hierro. Sin duda alguna será un duelo especial para el técnico Miguel Herrera, que enfrentará en el Nido al club que logró hacer campeón hace un tiempo. Los azulgranas iniciaron con un tropiezo, así que buscarán por todas las formas posibles sacar la victoria.

América vs Santos Laguna

Domingo, 2 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Jornada 3, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Ezequiel Bullaude, Rodolfo Cota | Manuel Guadarrama/GettyImages

Los Guerreros tratarán de lavar su imagen luego de ser el peor equipo del torneo pasado. Como era de esperarse, los de la Comarca hicieron varias modificaciones en su plantilla, incluido el regreso de Eduardo ‘Mudo’ Aguirre. El elegido por la directiva para comandar el nuevo proyecto fue el portugués Renato Paiva, un viejo conocido del fútbol mexicano. La última vez que se enfrentaron dividieron unidades al quedar 1-1 en el TSM Corona.

América vs San Diego FC

Jueves, 6 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Leagues Cup, Jornada 1

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

SOCCER: MAY 23 MLS San Diego FC vs Vancouver Whitecaps FC | Icon Sportswire/GettyImages

Las Águilas entran en acción en el torneo binacional contra la MLS de los Estados Unidos enfrentando a una de las franquicias más nuevas de dicha liga, la que tiene en su nómina a Hirving Lozano, aunque está borrado por el cuerpo técnico. Se debe recordar que, en este certamen, las dos ligas están separadas en dos grupos diferentes, avanzando solamente los cuatro mejores de cada sector, sin olvidar que cada equipo azteca se debe enfrentar a tres del país vecino.

América vs Portland Timbers

Domingo, 9 de Agosto

Providence Park

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 19:15 h (EEUU ET), 20:15 h (México)

Kevin Kelsy, Israel Reyes | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

El nuevo rival de los azulcremas serán los Leñadores, con los cuales sí tienen un historial. Apenas el año pasado, les toco jugar el mismo torneo, con los dos llegando hasta la tanda de penales tras acabar 1-1, con los emplumados llevándose dos puntos al imponerse 5-3. Previo a ello, tuvieron una cita en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, empatando 1-1 en territorio norteamericano, pero con los de Coapa ganando 3-1 la vuelta.

América vs Austin FC

Jueves, 13 de agosto

Q2 Stadium

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)

Facundo Torres | Scott Wachter/GettyImages

Los dirigidos por Guillermo Almada cierran la Fase de Liga contra los Robles, un contrincante con el que no tiene anécdotas que contar. El equipo verde no la está pasando nada bien actualmente, ya que deambula en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, con apenas 14 puntos, con tres triunfos, cinco empates y siete tropiezos.