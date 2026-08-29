El Atlético de Madrid derrotó al Sevilla por marcador de 3-1 en la jornada 3 de LaLiga. El equipo dirigido por el 'Cholo Simeone' consiguió la victoria gracias a un doblete de Álex Baena y gol de Ademola Lookman.

LaLiga recién comienza y todavía queda mucho por recorrer. El Colchonero ya conoce también cual será su recorrido en la fase de liga de la Champions League, donde debutará el 9 de septiembre con un viaje a Inglaterra. Las expectativas son altas, los refuerzos están acoplandose a la idea de juego de Diego Simeone y solo queda por resolver algunas salidas pendientes, como la de Julián Álvarez que no fue convocado para el viaje al sur de España.

A continuación el calendario de los próximos cinco partidos del Atleti.

Athletic Club vs Atlético de Madrid, fecha 4 de LaLiga

Inaki Williams, Athletic Club | Europa Press Sports/GettyImages

El próximo partido, por la fecha 4 de la LaLiga, el Atleti viajará a Bilbao para enfrentar al Athletic Club, que viene de cinco derrotas consecutivas y todavía no sumó puntos en el campeonato.

5/9/2026: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15

Liverpool vs Atlético de Madrid, fecha 1 de la Champions League

Alexis Mac Allister, Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Llegó la Champions League y el debut del Colchonero será contra el Liverpool en Anfield. La última vez que se enfrentaron fue por la misma competencia y en la misma instancia de fase de liga en 2025, que terminó con victoria 3-2 de los Reds, que también fueron locales.

9/9/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Sociedad vs Atlético de Madrid, fecha 5 de LaLiga

Mikel Oyarzabal, Real Sociedad | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Luego del partido de la Champions, LaLiga retoma su calendario y el Atlético volverá al País Vasco, esta vez para jugar contra la Real Sociedad en San Sebastián.

13/9/2026: Real Sociedad vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 11:00, ESP: 19:00

Atlético de Madrid vs Osasuna, fecha 6 de LaLiga

Raul Garcia, Osasuna | Quality Sport Images/GettyImages

La sexta jornada de LaLiga marcará el regreso de la localía para el Colchonero y será para recibir al Osasuna, que estuvo al límite del descenso la temporada pasada.

16/9/2026: Atlético de Madrid vs Osasuna - LaLiga - Por definirse

Atlético de Madrid vs Real Madrid, fecha 7 de LaLiga

Yan Diomande, Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Real Madrid | Florencia Tan Jun/GettyImages

El primer partido del derbi madrileño tendrá lugar a fines de septiembre y el Atleti será el anfitrión en el Metropolitano. El Cholo se reencontrará con José Mourinho, que está en el banco del Real Madrid desde junio.

20/9/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - Por definirse

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Athletic Club 5/9/2026 USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA Liverpool 9/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League Por definirse Real Sociedad 13/9/2026 USA: 13:00, MEX: 11:00, ESP: 19:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA Osasuna 16/9/2026 Por definirse LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA Real Madrid 20/9/2026 Por definirse LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA