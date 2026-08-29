El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras vencer 3-1 al Sevilla
El Atlético de Madrid derrotó al Sevilla por marcador de 3-1 en la jornada 3 de LaLiga. El equipo dirigido por el 'Cholo Simeone' consiguió la victoria gracias a un doblete de Álex Baena y gol de Ademola Lookman.
LaLiga recién comienza y todavía queda mucho por recorrer. El Colchonero ya conoce también cual será su recorrido en la fase de liga de la Champions League, donde debutará el 9 de septiembre con un viaje a Inglaterra. Las expectativas son altas, los refuerzos están acoplandose a la idea de juego de Diego Simeone y solo queda por resolver algunas salidas pendientes, como la de Julián Álvarez que no fue convocado para el viaje al sur de España.
A continuación el calendario de los próximos cinco partidos del Atleti.
Athletic Club vs Atlético de Madrid, fecha 4 de LaLiga
El próximo partido, por la fecha 4 de la LaLiga, el Atleti viajará a Bilbao para enfrentar al Athletic Club, que viene de cinco derrotas consecutivas y todavía no sumó puntos en el campeonato.
- 5/9/2026: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15
Liverpool vs Atlético de Madrid, fecha 1 de la Champions League
Llegó la Champions League y el debut del Colchonero será contra el Liverpool en Anfield. La última vez que se enfrentaron fue por la misma competencia y en la misma instancia de fase de liga en 2025, que terminó con victoria 3-2 de los Reds, que también fueron locales.
- 9/9/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Real Sociedad vs Atlético de Madrid, fecha 5 de LaLiga
Luego del partido de la Champions, LaLiga retoma su calendario y el Atlético volverá al País Vasco, esta vez para jugar contra la Real Sociedad en San Sebastián.
- 13/9/2026: Real Sociedad vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 11:00, ESP: 19:00
Atlético de Madrid vs Osasuna, fecha 6 de LaLiga
La sexta jornada de LaLiga marcará el regreso de la localía para el Colchonero y será para recibir al Osasuna, que estuvo al límite del descenso la temporada pasada.
- 16/9/2026: Atlético de Madrid vs Osasuna - LaLiga - Por definirse
Atlético de Madrid vs Real Madrid, fecha 7 de LaLiga
El primer partido del derbi madrileño tendrá lugar a fines de septiembre y el Atleti será el anfitrión en el Metropolitano. El Cholo se reencontrará con José Mourinho, que está en el banco del Real Madrid desde junio.
- 20/9/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - Por definirse
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Athletic Club
5/9/2026
USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA
Liverpool
9/9/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
Por definirse
Real Sociedad
13/9/2026
USA: 13:00, MEX: 11:00, ESP: 19:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA
Osasuna
16/9/2026
Por definirse
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA
Real Madrid
20/9/2026
Por definirse
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LALIGA
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.