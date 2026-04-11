El FC Barcelona se impuso por marcador de 4-1 al Espanyol en partido de la jornada 31 de LaLiga y llegaron a 79 puntos, sacando nueve unidades de distancia al Real Madrid. Ahora, los culés se abocarán 100% a la UEFA Champions League, donde tienen que revertir la serie de cuartos de final que están perdiendo frente al Atlético de Madrid.

A continuación, los próximos cinco compromisos del Barça.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El FC Barcelona está con la obligación de dar vuelta la serie para acceder a las semifinales: perdió 2-0 en la ida celebrada en el Spotify Camp Nou y ahora tendrá que revertir jugando en el Riyadh Air Metropolitano. Para este encuentro no tendrá a su disposición a Pau Cubarsí, expulsado en la ida.

14/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - UEFA Champions League - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 21:00

FC Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 33 de LaLiga

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Por la jornada 32 de La Liga, el Barça recibirá al Celta de Vigo en el Camp Nou y lo que están garantizados son los goles. Los últimos cinco encuentros entre ambos han dejado un promedio de cinco tantos por partido, por lo que se espera un verdadero espectáculo para este duelo.

22/04/26: FC Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:30, MX: 13:30, ESP: 21:30

Getafe vs FC Barcelona, jornada 32 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFE | JOSEP LAGO/GettyImages

La jornada 32 se jugará después de la 33. El Barcelona será visitante del siempre difícil Getafe, un equipo físico y muy duro de roer, especialmente en su casa. En su última visita al Coliseum, el equipo culé no pasó del empate.

26/04/26: Getafe vs FC Barcelona - LaLiga - USA: 10:15, MX: 08:15, ESP: 16:15

Osasuna vs FC Barcelona, jornada 34 de LaLiga

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNA | JOSEP LAGO/GettyImages

El domingo 3 de mayo el Barca vuelve a jugar en condición de visitante, esta vez en El Sadar ante Osasuna. Otro rival de sumo cuidado, que parece sacar un plus ante los grandes de La Liga. La última vez que jugó allí, el equipo ya dirigido por Flick cayó goleado por 4 a 2.

03/05/26: Osasuna vs FC Barcelona - LaLiga - horario a definir

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

Championship celebration Atletico Madrid | Soccrates Images/GettyImages

El equipo de Hansi Flick tiene una chance de oro de dar la vuelta olímpica frente a su histórico rival, contra quien está compitiendo por la gloria en el torneo local. Salga o no con el trofeo abajo del brazo de este partido, todo parece indicar que este encuentro definirá al campeón.

10/05/26: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona