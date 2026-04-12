El Chelsea cayó por marcador de 3-0 ante el Manchester City en Stamford Bridge este fin de semana. Con este resultado, los Blues se ubican en el sexto lugar de la Premier League con 48 puntos y su clasificación a la Champions League se encuentra en grave riesgo a falta de seis jornadas por jugarse.

Tras el encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Premier League ante el Manchester City, el Chelsea encara un cierre de temporada con una seguidilla de partidos que surgen como una oportunidad ideal para consolidarse en la tabla, en medio de un torneo donde la falta de regularidad ha sido su principal desafío.

A continuación, los próximos cinco partidos del conjunto de Liam Rosenior:

Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League

El Stamford Bridge vuelve a ser escenario de un duelo determinante. El United llega con aspiraciones firmes de meterse en la próxima Champions, y sabe que sumar en Londres puede ser decisivo. En el historial reciente, el Chelsea logró dos victorias y cinco empates en los últimos 10 enfrentamientos. Además, los Blues se mantienen fuertes como locales y no han perdido en los últimos cinco encuentros en casa.

18/04/2026 : Chelsea vs Manchester United - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP)

Brighton vs Chelsea, jornada 34 de la Premier League

El cierre de abril llevará al Chelsea al Falmer Stadium. El Brighton viene de dar el golpe ante el Liverpool de local, y ha convertido su casa en una fortaleza difícil de vulnerar, además de imponerse ante el Burnley como visitante en la última fecha. Los antecedentes recientes con los Blues reflejan cinco victorias para los dirigidos por Fabian Hürzeler, un empate y cuatro victorias para los de Rosenior.

21/04/2026: Brighton vs Chelsea - Premier League - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)

Chelsea vs Leeds, semifinal FA Cup

En medio del calendario cargado, aparece un cruce determinante: la semifinal de la FA Cup, el domingo 26 de abril. Más allá del desgaste, el partido representa una gran oportunidad para pelear por un título. El Chelsea llega con buenos antecedentes en esta instancia, habiendo alcanzado varias finales en la última década. Frente al Leeds, además, mantiene una racha positiva en enfrentamientos recientes, con mayor efectividad ofensiva en los cruces directos; suma seis victorias y tan solo dos derrotas en los últimos 10 encuentros.

26/04/2026: Chelsea vs Leeds - Semifinal FA Cup - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Everton v Chelsea - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Chelsea vs Nottingham Forest, jornada 35 de la Premier League

Ya en mayo, el conjunto londinense recibirá a un Nottingham Forest urgido por sumar para evitar el descenso. En los papeles aparece como el duelo más accesible del tramo final, pero también uno de los más traicioneros. El Chelsea ganó seis de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, suma tres empatesy tan solo una derrota. No obstante, Forest ha demostrado ser competitivo ante equipos de la parte alta, rescatando puntos clave en condición de visitante.

04/05/2026: Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

Aparece uno de los desafíos más exigentes: visitar Anfield. El Liverpool suele hacerse fuerte ante su gente y ha sido un rival históricamente complicado para los “Blues”. De hecho, el Chelsea solo ganó dos de sus últimos diez partidos ante el los Reds por liga, con tres empates y cinco derrotas.

09/05/2026: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea