El FC Barcelona, con goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski, derrotó al Atlético de Madrid en la jornada 30 de LaLiga. Con este resultado, los culés consiguieron una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid a falta de ocho jornadas para que termine el campeonato.

Ahora, se verá las caras contra el Colchonero pero por la UEFA Champions League, en el marco de la ida de cuartos de final.

A continuación, los próximos cinco compromisos del Barça.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Como si se tratase de un capricho del destino, se verán las caras en el primer partido de cuartos de final de la UEFA Champions League. El encuentro anterior servirá de banco de pruebas, pero el importante parece ser este cruce con un FC Barcelona con vida en la cima de LaLiga.

08/04/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 21:00

FC Barcelona vs Espanyol, jornada 31 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El clásico de la ciudad siempre tiene un condimento especial. El Barcelona llega con un dominio claro en el Camp Nou, pero los derbis suelen romper cualquier lógica previa. Para los de Flick, mantener la eficacia ofensiva y la concentración defensiva será clave para no ceder terreno. Además, no pueden perder de vista la serie de UCL.

11/04/26: FC Barcelona vs Espanyol - LaLiga - USA: 11:30, MX: 10:30, ESP: 17:30

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Atletico Madrid v FC Internazionale: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El Metropolitano volverá a recibir a estos equipos, pero esta vez para una definición mayor: el que salga con vida de esta serie se clasificará a semifinales de la UEFA Champions League, posicionándose entre los mejores cuatro clubes de Europa.

14/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - UEFA Champions League - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 20:00

FC Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 32 de LaLiga

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El conjunto gallego suele plantear partidos abiertos, lo que obliga al Barcelona a ser preciso en ambas áreas. En casa, el historial favorece ampliamente a los blaugranas, con cuatro triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, aunque el Celta ha demostrado que puede complicar si encuentra espacios.

22/04/26: FC Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - (Por definirse)

Getafe vs FC Barcelona, jornada 33 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-GETAFE-ESPANYOL | JAVIER SORIANO/GettyImages

El FC Barcelona tendrá la difícil tarea de visitar al Getafe de Bordalás en el Coliseum, donde el dueño de casa intentará seguir alejándose de la zona baja de la tabla.

26/04/26: Getafe vs FC Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona