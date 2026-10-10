El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras vencer 3-0 al Getafe

Y el Barcelona va... Los dirigidos por Hansi Flick se quedaron con los tres puntos luego de vencer por marcador de 3-0 al Getafe en el Camp Nou, con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé. Los culés lideran LaLiga con puntaje perfecto y extendieron su invicto a 11 partidos entre todas las competiciones.

El calendario no les dará demasiado descanso, ya que este martes viajarán a Turquía para enfrentar al Galatasaray por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. En el torneo europeo también ganaron todos sus encuentros, pero ocupan el tercer puesto por diferencia de gol con el PSG y el Bayern Múnich.

Galatasaray vs Barcelona, jornada 2 de la Champions League

Rafael Leao, Galatasaray | Anadolu/GettyImages

Los culés van a retomar su participación en la Champions con un viaje a Estambul para medirse con el Galatasaray. Los de Flick buscarán sumar tres puntos más y mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación de la fase de liga.

13/10/2026: Galatasaray vs Barcelona - Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Betis vs Barcelona, fecha 9 de LaLiga

Hector Bellerin, Real Betis | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

La siguiente parada en LaLiga es Sevilla, donde el Barça va a visitar al Betis en La Cartuja. Los verdiblancos ya demostraron lo complicado que puede ser jugar en su estadio luego de derrotar al Real Madrid en la fecha 4.

17/10/2026: Real Betis vs Barcelona - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

PSG vs Barcelona, jornada 3 de la Champions League

Ferran Torres, PSG | Aurelien Meunier/GettyImages

El Parque de los Príncipes va a ser la sede de un partido que pondrá frente a frente a dos de los grandes candidatos a conquistar la Champions. El Barça se enfrentará al PSG, bicampeón europeo, por la tercera fecha del torneo.

20/10/2026: PSG vs Barcelona - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

El primer clásico de la temporada tendrá lugar a fines de octubre y se disputará en el Camp Nou. Tanto los culés como el Merengue son dos de los principales aspirantes a quedarse con LaLiga y este partido puede ser importante en la pelea por los puntos.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga

Toni Martinez, Alaves | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Sigue LaLiga y la localía se mantiene. Luego del Clásico y para cerrar octubre, el Barça va a recibir al Alavés en el Camp Nou por la fecha 11 del torneo español.

31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Galatasaray 13/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: TNT Sports, Max México, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+ Real Betis 17/10/2026 USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD PSG 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Real Madrid 25/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Alavés 31/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD