El calendario de los próximos partidos de América tras empatar 1-1 ante el Santos Laguna

El Club América visitó al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026, y el duelo acabó con un frío empate a un gol ante el Santos Laguna.

Con este resultado, te dejamos el calendario de los próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que espera seguir escalando posiciones en la clasificación general.

América vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 14

América vs Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Será una edición más del Clásico Joven, un enfrentamiento que ha sido constante sobre todo en estos años con tantos enfrentamientos en fases finales tanto en el torneo doméstico como internacional y en múltiples finales. Las Águilas tienen hegemonía, pero los celestes siempre compiten y suelen sacarles un susto a los azulcremas.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

América vs Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Los campeones más recientes del fútbol mexicano que se han repartido los últimos cinco títulos del balompié azteca, se midieron en la penúltima final del fútbol mexicano y los Diablos Rojos han mostrado superioridad en los duelos recientes, pero las Águilas pueden reaccionar en cualquier momento.

León vs América - Liga MX, Jornada 16

León vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

En la penúltima jornada del torneo regular, el cuadro capitalino se medirá ante la Fiera en un duelo que podría ser de chque al portador ante el pésimo nivel que ha mostrado el cuadro del Bajío y el cambio de técnico reciente.

América vs Atlas - Liga MX, Jornada 17

América vs Atlas | ULISES RUIZ/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En la última jornada de la fase regular, el cuadro de André Jardine visitará al conjunto rojinegro en lo que posiblemente será un partido para mejorar posición en la clasificación general y definir su rival en la Liguilla.

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