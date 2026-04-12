El calendario de los próximos partidos de Chivas tras caer 4-1 ante Tigres UANL

El Club Deportivo Guadalajara se metió a la cancha del 'Volcán' Universitario para enfrentar a Tigres UANL, en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026. Con doblete de Juan Brunetta, un gol de Rodrigo Aguirre y otro más de Ángel Correa, los locales se impusieron ante los aún líderes de la competencia, quienes descontaron por conducto de Daniel Aguirre.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes partidos del Rebaño Sagrado restantes de la fase regular, tomando en cuenta que aún se desconoce quién será su rival en los cuartos de final.

Chivas vs Puebla - Liga MX, Jornada 15

Chivas vs Puebla | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)

El líder frente a uno de los peores clubes en lo que va del certamen, en casa y con el deseo de cerrar de buena manera la fase regular, el cuadro tapatío no debería tener complicaciones para quedarse con un buen resultado.

Necaxa vs Chivas - Liga MX, Jornada 16

Necaxa vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En la penúltima fecha del torneo el conjunto hidrocálida buscará cerrar de la mejor manera para buscar un lugar entre los mejores ocho clasificados a la Fiesta Grande, Sin embargo, se toparán frente a las poderosas Chivas de Gabrielo Milito que querrán sacar unidades para asegurar la cima.

Chivas vs Club Tijuana - Liga MX

Chivas vs Club Xolos | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Estadio Akron

Estadio: Caliente

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

En la última fecha de la fase regular el cuadro tapatío buscará someter al conjunto fronterizo. No obstante, posiblemente no sea tan sencillo, ya que es posible que los rojinegros tengan opciones de colarse a la Liguilla, por lo que en ese caso buscarán arruinarles el cierre en casa al Rebaño.

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